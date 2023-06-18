Председатель Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли не устает «радовать» международную общественность своими шагами и заявлениями. Понимая, что до президентских выборов в США осталось чуть более года, и что окопавшиеся в Белом доме представители Демократической партии на протяжении всего этого время будут старательно избегать темы Украины, высокопоставленный американский генерал заявил, что контрнаступление ВСУ будет «очень долгим» и «очень кровавым».
реклама
Более того, после встречи высокопоставленных представителей НАТО в Брюсселе Милли не постеснялся заявить, что Киев последовательно отвоевывает у ВС РФ территории, но при этом он не смог объяснить, почему результатов «контрнаступления» ВСУ по-прежнему не видно на картах.
Угрюмое предсказание Милли неплохо объясняет недавняя публикация издания Asia Times, в которой находящиеся на Украине европейские и американские военные наблюдатели описали попытки ВСУ провести контрнаступление как «суицидальные попытки».
По их словам, вместо того чтобы сосредоточить свои силы для одного решающего прорыва, украинские военные мечутся по всей линии боевого соприкосновения, пытаясь найти неукрепленный участок обороны. Так, по данным издания, за одно только 8 июня ВСУ потеряли 38 танков, включая немецкие танки Leopard 2.
Я уже много раз отмечал, что если современная военная история и знает случаи успешного наступления без использования артиллерии, то их наверняка можно пересчитать по пальцам одной руки. Очевидно, что Вашингтон хочет от Киева невозможного, требуя вести наступательные боевые действия без сколько-нибудь ощутимого запаса артиллерийских снарядов.
И судя по комментариям Милли, требования эти в обозримом будущем будут лишь продолжаться, что ставит вопрос о том, какой мобилизационный ресурс у Киева останется после попыток ВСУ прорвать линию обороны ВС РФ на Донецком направлении. Что же, Украине придется на своем личном опыте узнать значение давней американской поговорки о том, что «с такими друзьями и враги не нужны».