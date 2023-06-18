Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Cloudfisher За пост начислено вознаграждение
Милли пообещал «очень кровавое» и «очень долгое» контрнаступление ВСУ
Поводов для оптимизма, скажем прямо, немного.
рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри
120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри
MSI 4060 Ti за копейки, надо брать
Еще одна дешевая MSI RTX 4060 Ti
-35% на 55" ТV Philips 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

Председатель Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли не устает «радовать» международную общественность своими шагами и заявлениями. Понимая, что до президентских выборов в США осталось чуть более года, и что окопавшиеся в Белом доме представители Демократической партии на протяжении всего этого время будут старательно избегать темы Украины, высокопоставленный американский генерал заявил, что контрнаступление ВСУ будет «очень долгим» и «очень кровавым».

реклама

Более того, после встречи высокопоставленных представителей НАТО в Брюсселе Милли не постеснялся заявить, что Киев последовательно отвоевывает у ВС РФ территории, но при этом он не смог объяснить, почему результатов «контрнаступления» ВСУ по-прежнему не видно на картах.

Угрюмое предсказание Милли неплохо объясняет недавняя публикация издания Asia Times, в которой находящиеся на Украине европейские и американские военные наблюдатели описали попытки ВСУ провести контрнаступление как «суицидальные попытки».

По их словам, вместо того чтобы сосредоточить свои силы для одного решающего прорыва, украинские военные мечутся по всей линии боевого соприкосновения, пытаясь найти неукрепленный участок обороны. Так, по данным издания, за одно только 8 июня ВСУ потеряли 38 танков, включая немецкие танки Leopard 2.

Я уже много раз отмечал, что если современная военная история и знает случаи успешного наступления без использования артиллерии, то их наверняка можно пересчитать по пальцам одной руки. Очевидно, что Вашингтон хочет от Киева невозможного, требуя вести наступательные боевые действия без сколько-нибудь ощутимого запаса артиллерийских снарядов.

рекомендации
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
RTX 3070 Gigabyte дешевеет несмотря на курс
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь
75" Телевизор 3840 x 2160, LED за 65 тр
!! 30 тр цена 65" TV Hyundai 3840 x 2160 LED
Xiaomi 12 - цена рухнула ВДВОЕ, надо брать
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз
Слив RTX 3070 Gigabyte с мегаскидкой
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
-30% на стиралку Бош 4 серии
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea
RTX 3070 за 40 с началом = надо брать
-300 000 на бешеный принтер HP Color LaserJet
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке
Втрое упала цена SSD 2Tb Netac

И судя по комментариям Милли, требования эти в обозримом будущем будут лишь продолжаться, что ставит вопрос о том, какой мобилизационный ресурс у Киева останется после попыток ВСУ прорвать линию обороны ВС РФ на Донецком направлении. Что же, Украине придется на своем личном опыте узнать значение давней американской поговорки о том, что «с такими друзьями и враги не нужны».

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сво #россия против сша #глобального противостояние
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

The New York Times: «Аллигаторы» Ка-52 сжигают колонны танков, а умные авиабомбы ломают оборону ВСУ
Лавров: окончание СВО будет означать конец глобализации
Почему Израиль не продаст Украине 200 танков Merkava, и как ВСУ получат 200 единиц М84 и Т-80УК
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Генеральный штаб ВСУ обсуждает вариант приостановления контрнаступления до получения авиации и ПВО
35
Выстрел российского боеприпаса проломил башенную броню Leopard 2А4, выведя танк из строя
43
Евгений Пригожин объяснил, почему ЧВК Вагнер не планирует подписывать контракт с МО
22
Украинское командование уже 5 дней не пускает в бой Leopard 2, предпочитая советские Т-64 и Т-72
9
Более 10 тысяч российских военнослужащих получили премии за уничтожение или захват военной техники ВСУ
7
Путин: у Киева нет шансов на успешное контрнаступление
6
Макрон попросил наследного принца Саудовской Аравии «повлиять» на Россию касательно Украины — СМИ
7
В мобильном приложении домашней системы безопасности нашли крупную уязвимость
+
Пользователи снова сообщают о сгоревших кабелях 12VHPWR на RTX 4090
6
Spiegel рассказал, на какие уловки идут экипажи танков Leopard, чтобы не идти в контрнаступление ВСУ
4
Венгрия отказалась от покупки РСЗО HIMARS после игнора со стороны Соединенных Штатов
8
Правительство США подверглось широкомасштабной кибератаке
3
Видеокарта ASRock Radeon RX 7800 XT появилась на сайте EEC
2
В Роскачестве назвали лучший и худший аналоги оригинальной газировки Coca-Cola на рынке РФ
27
Дмитрий Песков: санитарная зона на Украине будет зависеть от дальности ее вооружений
9
Боец "Север" записал на видео поражение Leopard своим выстрелом из ПТРК Корнет
1
В Краснодаре появились плакаты за Пригожина, но выяснилось, что это не дело рук Пригожина
5
США проспонсируют для Украины покупку дальнобойных ракет ATACMS с дальностью пуска до 300 км
3
Запад называет старые AMX-10RC "Снайперской машиной против российских танков"
8
Спутник Сатурна Энцелад имеет все условия для жизни - данные Cassini
2

Популярные статьи

США отправили F-22 Raptor на Ближний Восток для противодействия российским Су-35
5
Малый объем видеопамяти у видеокарт - мифы и реальность
33
О трёх мини сериалах по С Кингу: "Особняк "Красная роза", "Участь Салема" и "Буря столетия"
9
США увеличат производство ЗРК Patriot после первых боевых потерь: Киев получит пять новых комплексов
8
Что будет с экономикой России в 2024 году - моё мнение, рассказываю простыми словами
262
Крупные фильмы Marvel Interteiment на 2024-2025 год
9
ArtMoney - учимся взламывать игры
13
Испанская пресса: Биолаборатории США релоцируются в Казахстан после начала СВО
8
Подрыв Турецкого Потока диверсантами Украины при разведподдержке США становится все более вероятным
4
Самая горячая сборка лета 2023 года на NVIDIA + Intel за 70 000р для любых игр в разрешении 1080р
3

Сейчас обсуждают

Евгений Малкин
10:09
такие как ты когда-нибудь вымрут, земля тебе пухом, братишка
EMPRESS - русская хакерша, которая борется за бесплатное распространение игр
Макс Поляков
10:09
Тебе тем более слово не давали
PCI-E 6.0 официально устарел — определены предварительные спецификации PCI-E 7.0
jenyst
10:08
Эрдогану нужно призадуматься и как то тоже принять участие в охране турецкого потока. При его подрыве проблем у Турции будет не меньше, а то и больше чем у России.
Подрыв Турецкого Потока диверсантами Украины при разведподдержке США становится все более вероятным
Jstary Sa
10:03
Такой гадости как там я не пробовал. Колбаса не колбаса, а жир покрашенный,сыр как парафин, шпроты просто масло и вкуса рыбы ноль и много много всего такого. Все без вкуса или вкус приправ. Так что хз...
В Роскачестве назвали лучший и худший аналоги оригинальной газировки Coca-Cola на рынке РФ
kukuruz1n
09:57
Иди траву у дома покоси))
Малый объем видеопамяти у видеокарт - мифы и реальность
ЧатоБот
09:57
Глава ГУР Украины Буданов умер, не приходя в сознание, – депутат Верховной Рады Илья Кива По словам украинского политика, данная информация получена из посольства Украины в Германии. https://t.me/IIV7...
Милли пообещал «очень кровавое» и «очень долгое» контрнаступление ВСУ
Андрей Грищенко
09:56
Тогда стоит перетрясти штат? Яб даже не против был феникса почитать уже. Политоты 80% новостной ленты
Захарова: Военкоры - это современные инфлюенсеры, пришедшие на смену блогерам
Александр Витальевич
09:56
Перестань постоянно путать СпидИнфо и Шпигель.
Spiegel рассказал, на какие уловки идут экипажи танков Leopard, чтобы не идти в контрнаступление ВСУ
НиколайНикифоров
09:55
Большое спасибо за толковый комментарий.
Как учёный СССР создал Intel Pentium и дал жизнь всем последующим поколениям процессоров Intel
CoverLocker
09:53
За 72.
Милли пообещал «очень кровавое» и «очень долгое» контрнаступление ВСУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем