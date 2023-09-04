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Байден разочарован пропуском Си Цзиньпинем саммита G20
Большая двадцатка перестала быть двадцаткой.

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Какие бы противоречия не возникали между самыми крупными международными игроками, все остальные в общем и целом хотят продолжать заниматься своими собственными делами, будь то торговля, либо же военное или культурное взаимодействие. А для продвижения этих целей лучше всего подходят различные международные площадки, вроде того же саммита БРИКС, либо же Большой двадцатки (G20).

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Следует отметить, что в современном мире и правда нельзя решать какие-либо вопросы без участия Москвы или Пекина, поскольку Россия стала ключевым игроком на энергетических рынках, а Китай все еще продолжает оставаться «фабрикой мира».

В этом контексте отказ как Владимира Путина, так и Си Цзиньпина почтить своим присутствием саммит G20 делает эту международную площадку абсолютно бесполезной для восемнадцати остальных участников встречи.

Намек здесь достаточно прост и понятен: если вы хотите решать свои вопросы в международном формате, то вам стоит вступить в БРИКС и раз и навсегда забыть про любые международные площадки, в которых принимают участие Соединенные Штаты.

Американский президент Джо Байден, комментируя нежелание председателя Китайской Народной Республики участвовать в данном саммите, выразил свое сожаление данным фактом, однако потом заявил, что сможет встретиться с Си Цзиньпином «позже». Когда может произойти это «позже», Белый дом не уточнил, однако я бы не стал делать ставки на то, что нынешний американский лидер сможет когда-нибудь увидеть вживую лидера КНР или России, и дело тут не в его преклонном возрасте.

Перед тем как подтвердить отказ Си Цзиньпина от участия в саммите G20, китайский МИД выступил с достаточно пространным заявлением относительно попыток США навязать «ментальность холодной войны» во взаимоотношениях с Китаем. Пекин прекрасно осведомлен о том, что мировые элиты не хотят даже вспоминать эпоху противостояния СССР и США, когда любая страна мира вынуждена была тяготеть к тому или другом полюсу. В этом контексте последовательные попытки Москвы и Пекина представить Вашингтон в качестве недоговороспособной стороны могут со временем возыметь свой эффект на умы тех политиков, которые еще сомневаются в целесообразности вступления в БРИКС.

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#сво #глобальное противостояние #россия и сша
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