Что называется, посидели и хватит...

Если героями советских, а потом и российских анекдотов долгое время были чукчи, то в Великобритании есть другой герой народного фольклора — польский сантехник. Аналогия, прямо скажем, нелестная, хотя потомки северных народов и не демонстрируют в реальной жизни тех качеств, которые им приписывают злые языки, но суть от этого не меняется. Проживание поляков в Туманном Альбионе - это апофеоз толерантности для чопорного британца, поскольку вопрос миграции был одним из краеугольных камней в деле выхода Великобритании из ЕС.

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Проще говоря, угнетаемые веками индийцы и потомки польской шляхты — это те немногие желанные гости, которых пэры и сэры готовы принять на своей территории. В этом контексте прошлогодние бравурные реляции британских журналистов о том, что Лондон выдал разрешение на проживание 180 тысячам украинцев на своей земле, выглядели довольно странно.

Впрочем, проблемы у Лондона возникли достаточно быстро, поскольку правительство приняло решение платить 350 фунтов стерлингов в месяц тем британцам, которые согласились предоставить жилье украинским беженцам, вне зависимости от количества проживающих. Даже если предположить, что все вынужденные переселенцы жили по четыре человека в одной комнате, то речь идет о сумме в 17 миллионов фунтов стерлингов ежемесячно (свыше двух миллиардов в рублевом эквиваленте). Однако обычные британцы очень быстро разочаровались в своем решении и начали требовать от правительства больше денег, в то время как западные санкции, на которые так уповал коллективный Запад, так и не смогли сломить российскую экономику.

Теперь же представители британских консерваторов требуют внести ясность в вопрос пребывания украинцев на британской земле, поскольку вид на жительство около 100 тысяч человек истекает в 2025 году, после чего их ждет неминуемая депортация. Лорд-канцлер Великобритании Роберт Бакленд считает возмутительным, что никаких приготовлений относительно изменения статуса свыше 100 тысяч украинцев по-прежнему не ведется, хотя он и не считает возможным предоставить гражданство такому количеству человек, поскольку называет сложившуюся ситуацию «беспрецедентной». В общем, британское гостеприимство закончилось достаточно быстро вместе с окончанием надежд на геополитическую победу над Москвой.