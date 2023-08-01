Пора уже принимать какое-то решение.

Самое большее, что даже самый матерый западный журналист может с ходу выдать о силе русского оружия — это фраза про «традиционно плохую дисциплину у русских», которую западная пропаганда когда-то давно придумала, но в последнее время особо старалась не вспоминать. В этом контексте подобные реляции — это признак матерой акулы пера, которая посветила профессии не один десяток лет.

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В этом смысле появления в различных западных СМИ пусть даже поверхностного обзора истории российских конфликтов — это признак небывалой мыслительной работы, связанный с тем безвыходным положением, в которое коллективный Запад загнал себя на Украине.

Еще пару месяцев назад и дня не проходило без заявления очередного западного политика о том, что Вашингтон и его союзники готовы поставить в некогда братскую нам страну очередной образец «супероружия», который кардинальным образом должен переломить ход вооруженного противостояния.

Где сегодня все эти немощные французские колесные танкетки, американские бронетранспортеры времен Вьетнамской войны, немецкие «грозные» кошки, а также добрый десяток различных наименований ПЗРК и ПТУР? Как там хваленые зенитные комплексы Patriot, которые не могли даже защитить саудовские НПЗ от йеменских повстанцев, куда же им тягаться с ВКС РФ?

В своей традиционной манере англосаксы пытались выправить безвыходное для себя положение с помощью всевозможных провокаций, один подрыв Каховской ГЭС чего только стоит, но Москва предельно ясно очертила тот список провокаций, которые она будет считать поводом к началу ядерной войны, а все остальное американцы уже перепробовали.

Согласно теории известного американского психолога Элизабет Кюблер-Росс, испытывающий сильное горе должен пройти через пять стадий, которые идут одна за одной: отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. Вне всяких сомнений, неспособность всего коллективного Запада совладать с одной единственной Россией стало для западных политтехнологов эмоциональным потрясением.

Однако они уже прошли сегодня стадии отрицания и гнева и вовсю торгуются сами с собой относительно того, насколько сильный ущерб по их репутации нанесет неудачное для них окончание СВО. К примеру, западные журналисты уже посчитали, что СВО длится почти столько же, сколько весьма тяжелая для России Русско-японская война 1904-1905 годов. Понятное дело, что ничего похожего на разгром российских сил мы сегодня не наблюдаем.

Дальше у них перед глазами начинает маячить Крымская война 1853-1856 годов, в которой за счет наличия нарезных ружей против ружей гладкоствольных у российской армии западная коалиция получила существенный технический перевес. Сегодня этот самый перевес самым явным образом находится на стороне российских вооруженных сил, которые не оставили и камня на камне от разрекламированных систем вооружений стран НАТО. Последствия Крымской войны для России были достаточно тяжелыми как с финансовой, так и с дипломатической точки зрения.

Вот западные акулы пера и рассуждают сегодня, а имеет ли смысл тянуть СВО еще полтора года, если исход для Запада все равно будет неутешительным? Не радоваться за погрузившихся в волшебный мир истории западных журналистов я просто-напросто не могу. Хочется лишь им напомнить, что продлившаяся почти четыре года Великая Отечественная и вовсе закончилась разделом Германии, может, пора уже переходить к стадии депрессии и принятия?



