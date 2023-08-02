Хитрый индус и британская корона...

Как ни крути, а уже однажды потерявшая собственную глобальную империю Великобритания намного лучше ориентируется в хитросплетениях международной политики, чем Соединенные Штаты, которые все еще надеются на продолжение так называемого «американского столетия».

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В этом смысле значительно быстрее в чувство на Туманном Альбионе приходит не только военное, но и политическое руководство. В Лондоне быстро смекнули, что Соединенные Штаты угодили в расставленные Москвой и Эр-Риядом углеводородные силки, когда последовательное снижение добычи нефти вынудит американцев потреблять больше собственных углеводородов, последовательно сокращая энергетические поставки в Европу.

Наблюдая неспособность стран Запада наладить массовое производство необходимого количества батарей для осуществления так называемого «зеленого перехода», а также предвидя стремительный рост цен на углеводороды, премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил о том, что он выдаст новые разрешения на добычу нефти и газа в Северном море, что вызвало шквал критики со стороны всевозможных оппозиционных сил.

Да, Сунак оказался намного дальновиднее своих предшественников Лиз Трасс и Бориса Джонсона, поскольку он уже сейчас заявил, что именно он является «главным другом водителей», что требует изрядной доли политического мужества на современном Западе, где любой оппонент так называемой «зеленой повестки» подвергается всеобщему обсуждению и порицанию.

Сунак отметил, что даже по достижению уровня «нулевых выбросов» в 2050 году четверть всех энергетических нужд Соединенного Королевства должны будут покрываться за счет нефти и газа, а значит, лучше пользоваться собственными углеводородами, а не теми углеводородами, которые производят «враждебные государства».

Очевидно, что раскол Западного мира уже наметился, и водоразделом здесь станет отношение к отказу от использования углеводородов. Соединенные Штаты, скорей всего, попробуют очертя голову броситься в пучину «зеленых технологий», в то время как Великобритания, а также целый ряд других игроков, никакой политики «нулевых выбросов» преследовать не будут.

Большинство аналитиков склоняются к мысли, что Великобритания может опираться либо на Соединенные Штаты, либо на Евросоюз, но при этом они игнорируют существование другого крупного игрока, который имеет давние культурные связи с Туманным Альбионом — Индию.

Если Соединенные Штаты являются бывшей колонией Его Величества, но при этом Лондон долгое время следовал в фарватере американской внешней политики, то что мешает британцам сделать то же самое по отношению к Индии? Врожденным расизмом британцы, кстати сказать, не обладают, а давние связи со Страной специй позволяют им рассчитывать на получение нефтепродуктов из российской нефти по более чем приемлемым ценам от Нью-Дели. В общем, как и в случае с англиканством, британцы предпочли идти своим собственным путем. Интрига тут заключается в том, какие государства последуют примеру Лондона, какие останутся до конца верными дяде Сэму, а какие пойдут на поклон Владимиру Владимировичу.