Что называется, кто не спрятался...

По мере того как СВО движется к своему завершению, в некогда братской нам стране постепенно приходит осознание, что Россия за чужие долги платить во второй раз не будет после того, как Москва взяла на себя уплату долгов бывших союзных республик как правопреемница СССР.

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А между тем Украина получала и получает так называемую «помощь» не за «спасибо», а в долг, а значит, с долгами этими рано или поздно придется расплачиваться, точно так же, как Киев будет вынужден восстанавливать в кредит разрушенную инфраструктуру. А всем тем, кто рассчитывает на англосаксонскую гуманность, хочется напомнить, что Британская империя была первым правителем Индии, который продолжал взимать с крестьян налоги даже в засушливые годы, что неоднократно приводило к массовому голоду.

В общем, деньги на оплату той авантюры, в которую дядя Сэм её однажды втравил, Украине придется изыскивать так или иначе. И совершенно закономерно, что «раскулачивать» собственное население Киев начнет с представителей IT-области, которая, согласно оценкам экспертов, продолжает расти даже во время СВО темпом в 5% в год.

В общем, Бюро экономической безопасности «незалежной» опубликовало тут недавно документ, согласно которому в период с 2013 по 2023 год украинский бюджет недополучил налогов на сумму в три миллиарда гривен благодаря деятельности криптобирж. Украинские правоохранительные органы уверены, что через кошельки украинцев за последние десять лет прошло токенов на сумму, превышающую 55 миллиардов долларов.

Стоит отметить, что закон о «легализации» виртуальных активов украинский президент Владимир Зеленский подписал еще в марте прошлого года, однако до сих пор времени озаботиться налогообложением транзакций в криптовалюте у Бюро экономической безопасности «незалежной» не было. Однако экстраординарные времена требуют экстраординарных мер, ведь неслучайно же правоохранительные органы Украины заявили о потерях государственного бюджета не за то время, которое прошло с момента принятия закона о виртуальных активах, а с 2013 года.

Другими словами, надежды многих комментаторов о том, что их не обяжут платить налоги с тех транзакций, которые совершались еще до принятия прошлогоднего закона, можно считать необоснованными.

Комментируя эту новость, Михаил Чобанян - основатель украинской криптобиржы Kuna - заявил, что Бюро экономической безопасности Украины взяло указанные выше цифры с потолка, и что оно не имеет ни малейшего представления о том, как работает бизнес криптобирж.

Но тут можно отметить, что украинским правоохранительным органам подобное понимание и не требуется, коль скоро Киеву предстоит платить по иностранным долгам не одно десятилетие.

А сумма в 55 миллиардов долларов в обменянных токенах, вне всяких сомнений, является весьма заманчивым источником пополнения бюджета страны, а потому заявление о трех миллиардах гривен налогов — это всего лишь первая ласточка, вслед за которой последуют новые законодательные и правоохранительные инициативы, целью которых будет попытка хоть как-то расплатиться с западными долгами.