Даже страшно представить, как кто-то мог до этого додуматься.

Сегодня международная пресса продолжает пребывать в недоумении из-за того, что в своей речи, призванной почтить память погибших в ходе ядерного взрыва в японском городе Хиросима, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ни разу не упомянул, кто же сбросил на головы японских мирных жителей ядерное устройство 78 лет назад.

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Стоит отметить, что «дядя Сэм» сделал это не в попытках устрашения Токио, потому что терпящей поражения Японской империи не раз приходилось терять целые города от массивных налетов американских бомбардировщиков, а из желания проверить, какое количество человеческих жизней смертельное ноу-хау американских военных сможет унести.

Впрочем, известный американский писатель и журналист Норман Соломон отмечает, что в официальной брошюре Министерств энергетики США о числе американских ядерных испытаний ядерные атаки на Хиросиму и Нагасаки значились как «испытательные взрывы» вплоть до 1994 года. В дальнейших переизданиях той же самой брошюры американские чиновники поясняли, что данные взрывы не были «обычными тестами» в привычном смысле слова.

Ну да, смерть 125 тысяч человек, погибших в ходе взрыва ядерной бомбы в Хиросиме, равно как и смерть 90 тысяч человек, которых сгубило ядерное устройство в Нагасаки, сложно назвать «обычными тестами». Спустя десятилетия после взрывов американские СМИ честно рапортовали, что дядя Сэм поразил два крупных военных объекта в ходе этих атак, однако сегодня нам известно, что в Хиросиме погибло десять тысяч военных, а в Нагасаки их число едва переваливало за 200.

Более того, упомянутый выше американский писатель проливает свет на то, почему американская военщина выбрала два этих города: они искали крупные поселения, которые еще не успели серьезно пострадать от налетов американских бомбардировщиков. Проще говоря, дяде Сэму хотелось точно оценить, какое количество разрушений он сможет нанести с помощью одного ядерного устройства. В этом контексте Министерство энергетики США выбрало как нельзя более точную формулировку. Вашингтон и правда проводил массовые ядерные опыты на людях, но, слушая выступление Гутерриша, непосвященный обыватель может подумать, что жители Хиросимы погибли в ходе какого-то несчастного случая.

Следует понимать, что в данный момент геополитическое противостояние между Москвой и Вашингтоном достигло своего пика, а потому замечания Нормана Соломона как нельзя лучше дают нам понимание того, с какой угрозой мы сегодня имеем дело.