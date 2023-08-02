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Спустя полтора года СВО Пентагон признал доминирующую роль артиллерии в современном конфликте
Ну вот, все становится на свои места.

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Одна из ключевых характеристик глобального противостояния заключается в том, что оно никогда не заканчивается. Как бы сильно сегодня не ошибся ты сам, насколько серьезно бы не проигрались твои геополитические противники, завтра опять взойдет солнце и начнется новый раунд противостояния.

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Понятное дело, что слова про завтрашний рассвет — это гипербола, поскольку последствия ошибок в мире международной политики могут ощущаться спустя десятилетия, но общий ход мысли правильный.

Так вот, вслед за британцами, которые начали думать о том, как они собираются противостоять России и её союзникам на поле боя, за ум взялись и американцы. Об этом можно судить по словам генерала Джеймса Рейни, который возглавляет так называемое Командование будущего армии США. Данное подразделение американских вооруженных сил было создано пять лет назад при содействии уходящего нынче в отставку председателя Объединённого комитета начальников штабов Марка Милли, а главной его целью стала модернизация вооруженных сил «последнего гегемона» в соответствии с требованием времени.

В общем, если кто-то и обладает всей полнотой информации о том, в каком состоянии находятся вооруженные силы США, то это вышеупомянутый генерал Рейни. В частности, генерал заявил в интервью американскому изданию Defense News, что:

«Все, что мы наблюдаем сегодня на Украине, говорит о важности высокоточного оружия, однако главным игроком на современном поле боя остается привычная нам артиллерия и её фугасные снаряды».

В этом контексте не удивительно, что Командование будущего армии США подготовило новую стратегию развития артиллерийских систем, которая в ближайшее время будет представлена высшему руководству страны. По словам Рейни, целью данной стратегии является опыт поставок американского оружия ВСУ, который Пентагон должен переосмыслить для подготовки к противостоянию на будущем тихоокеанском театре.

В частности, особое внимание Командование будущего армии США уделяет разработке новой самоходной гаубицы 155-мм Extended Range Cannon Artillery (ERCA), проект которой предполагает установку девятиметрового ствола на базе гусеничной САУ M109 Paladin.

Американские вооруженные силы должны получить двадцать тестовых образцов ERCA к концу 2023 года. Две машины будут использованы для испытаний в особо суровых условиях, в то время как остальные 18 будут проходить испытания на протяжении всего следующего года, прежде чем Пентагон примет какое-то решение о судьбе проекта ERCA.

Почему это важно? Ну хотя бы потому, что американские военные уже никуда не торопятся. Очевидно, что в Пентагоне уже есть готовое решение как по судьбе Украины, так и по отказу от вооруженного противостояния с КНР в 2024 году. Для получения новых артиллерийских систем в сколько-нибудь товарных количествах Пентагону придется ждать не менее трех лет, а это означает отказ Вашингтона от противостояния со своими геополитическими противниками в непосредственной близости от их границ и откат к заранее подготовленным позициям вблизи американских (в крайнем случае австралийских) берегов. А там, глядишь, и массовое производство снарядов соответствующего калибра в США наладят.

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#сво #глобальное противостояние #россия против сша
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