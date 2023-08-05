Даже в мире "пост-правды" доказательства имеют значение.

В рамках глобального противостояния Соединенные Штаты оказались сегодня в ситуации, когда они не имеют возможность подчинить Москву своей воли, но и желания вести с ней переговоры они тоже не демонстрируют. В итоге Соединенным Штатам приходится раз за разом прибегать к провокациям в попытках хоть как-то выбраться из геополитического клинча с Россией.

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Одной из таких провокаций был подрыв Каховской ГЭС, который нанес колоссальный ущерб сельскому хозяйству Херсонской области. А между тем Москва вкладывала в него немалые деньги. Другим примером попытки сломить политическую волю РФ стали удары по излюбленной красе и гордости российского руководства — Крымскому мосту.

Впрочем, поскольку предпосылок для изменения нового статуса-кво на международной арене пока не наблюдается, Вашингтон продолжит свои провокации против России и её руководства, а самой перспективной для нанесения чувствительных для Москвы ударов точкой на карте сегодня, пожалуй, является Запорожская атомная электростанция, расположенная в Васильевском районе некогда братской нам страны.

В этом контексте не удивительно, что Москва без конца делает заявления о вероятности ударов ВСУ по этому критически важному объекту инфраструктуры, повреждение которого может обернуться трагедией не только для Украины, но и для многих стран Европы. Со своей стороны, Киев намерен обвинить Россию в ударах по Запорожской АЭС, а потому любые заявления Москвы о вероятности атак на атомную электростанцию он дублирует собственными обвинениями в адрес России.

По заявлениям украинского руководства, ВСУ обладают «проверенной информацией» относительно того, что на крышах энергоблоков Запорожской АЭС российские военные установили дистанционно управляемые заряды и готовятся станцию подорвать.

Однако Москва нашла способ опровергнуть эти заявления, запустив экспертов Международного агентства по атомной энергии на крыши третьего и четвертого энергоблоков, а также предоставив им доступ в турбинные залы.

В итоге МАГАТЭ вынуждено было честно признаться, что никаких взрывных устройств его эксперты не обнаружили, а заявления Киева о минировании АЭС не соответствуют действительности. Тем не менее агентство опубликовало заявление, что оно пытается получить доступ к оставшимся четырем энергоблокам, которые эксперты МАГАТЭ посетить не успели.

Понятное дело, что подобные визиты никак обезопасить Запорожскую АЭС не в состоянии, поскольку история предыдущих западных провокаций, включая провокации с уничтожением малайзийского лайнера MH17, а также с отравлением Сергея Скрипаля, явственно показали, что коллективный Запад факты интересуют мало. Тем не менее если непоправимое все-таки произойдет, Москва сможет продемонстрировать сообщения МАГАТЭ о недостоверности украинских заявлений представителям международного сообщества. Понятное дело, что убеждать Россия будет не США и не их союзников, а так называемые страны глобального Юга.