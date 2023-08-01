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В качестве эксперимента 2150 супермаркетов в Германии увеличили цены на продукты почти в два раза
Шольцу не дают покоя "лавры" Макрона...

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Удивительная вещь — манипуляция общественным сознанием. На протяжении многих лет десятки тысяч людей по всему миру умирали от пневмонии, но при этом средства массовой информации полностью игнорировали этот факт. Однако стоило СМИ начать рапортовать по нескольку раз в день о количестве заболевших этой напастью, как в мире началась глобальная истерия.

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Нечто подобное сегодня пытаются провернуть на Западе с заявлениями о том, что человек является главной причиной изменения климата на нашей планете, а потому ему стоит начать вести себя «хорошо», а иначе случится что-то непоправимое. И при этом не важно, что сроки грядущего «апокалипсиса» каждый раз переносят, а климат на нашей планете беспрерывно менялся на протяжении веков, главное — это придумать оправдание для принудительного отказа стран коллективного Запада от привычного им уровня жизни.

Так, в Германии одна из крупнейших сетей недорогих супермаркетов Penny решила провести эксперимент с введением «климатически справедливых» цен на целый ряд продуктов, включая различные виды мяса и молочных продуктов. Эксперимент должен продлиться неделю и призван показать немецким бюргерам, «сколько на самом деле стоит глобальное потепление».

В частности, цены на венские сосиски в этом «недорогом» супермаркете выросли в два раза, сыр моцарелла подорожал на 71%, а цена на популярный среди немцев сыр маасдам и вовсе подскочила на 94%. Любопытно, что подобная ценовая политика определялась не руководством сети супермаркетов, которая насчитывает 2150 магазинов по всей ФРГ, а двумя научными институтами, которые буквально взяли новые цены на важнейшие продукты питания с потолка, ни с кем толком не посоветовавшись.

Судя по всему, подобный эксперимент должен показать рядовым немцам, что они не в праве роптать на захлестнувшую ЕС продуктовую инфляцию, а то ведь власть имущие могут и вовсе задрать цены на продуктовую корзину рядового немца до невиданных ранее высот.

В Германии уже начали регулярно избивать климатических активистов при свете дня прямо на дорогах, не стесняясь видеокамер. Это означает, что объяснение о том, что уровень жизни немецкого бюргера понижается не из-за опрометчивого решения Берлина вступить в экономическое противостояние с Россией, а из-за «необходимости» коллективного страдания ради непонятной высокой цели, уже никого не устраивает.

Руководство сети супермаркетов Penny заявило журналистам, что супердоходы, которые сеть получит от подобной ценовой политики, пойдут фермерам, проживающим в прилегающих к Альпам районах, которые не выдерживают конкуренции с производителями продуктов питания из других регионов мира. Понятное дело, что немецкие фермеры найдут способ отблагодарить крупнейшую сеть супермаркетов за приток средств. Однако как это должно будет повлиять на изменение климата, причиной которого якобы является человек, — решительно непонятно.

Очевидно другое: если немцы в ближайшее время не перестанут идти на поводу у своих заокеанских «благодетелей», то Германия очень скоро повторит судьбу Франции, которая из последних сил пытается устоять перед волнами народного гнева, которые всякий раз рискуют смыть ослабевшую французскую государственность в пучину хаоса.

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#глобальное противостояние #россия и ес #зеленая повестка #россия и европа
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