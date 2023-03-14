Любители поспорить о конце идеологии как явления подчас просто не замечают, что вместо сложных идеологических догм политологи взяли на вооружение уловки маркетологов. Всем нам хорошо известные приемы с попыткой заставить нас почувствовать себя частью какой-то социальной группы, либо же воспользоваться «лимитированным предложением», не менее эффективно работают в руках политолога, чем в руках маркетолога.
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Только если в мире ритейла никто потом не интересуется, что стало с цветастой сумочкой, которая продавалась по скидке, то вот в мире политики ситуация обстоит куда сложнее.
Так попытка всем известной девочки-активиста Греты Тунберг удалить сообщение, которое она опубликовала в 2018 году в одной западной социальной сети, не осталось без внимания СМИ. В удаленном сообщении говорилось, что один «ведущий климатический эксперт» предсказывает полное вымирание человечества к 2023 году, если люди «немедленно не прекратят пользоваться двигателями внутреннего сгорания».
Как мы знаем, человечество не прекратило использовать углеводороды для своих нужд ни в 2018, ни в 2019 году, однако как вид мы не просто не находимся на грани вымирания, а еще и пытаемся решить проблему перенаселения.
В этой связи стоил ли удивляться опросам общественного мнения, свидетельствующих о том, что больше половины американцев не верит крупным западным СМИ.
Когда людям на Западе раз за разом «продают» выдуманные кризисы, которые «требуют немедленного и решительного ответа», и делают это лишь для того, чтобы оправдать трату денег на никому не нужные инициативы, человек разочаровывается не просто в средствах массовой информации, а в политической системе как таковой.
Так и девочка Грета могла бы стать прекрасным примером для подражания для многих поколений экоактивистов, которые не нажили бы сказочных богатств, но смогли бы привлечь внимание к серьезным проблемам.
Вместо этого госпожа Тунберг стремительно превращается в объект всеобщих насмешек, чья репутация подрывает общественную веру в саму тему защиты окружающей среды. И стоит ли после этого удивляться, что дела на так называемом коллективном Западе идут неважно?