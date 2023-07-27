Что-то во всей этой истории не сходится.

Я уже как-то отмечал, что Сеймур Херш - фигура насколько легендарная в западной журналистике, настолько и противоречивая. Точнее всего было бы описать Херша для стороннего наблюдателя как Харрисона Форда журналистского мира. Другими словами, старый и абсолютно неприкасаемый журналист сегодня может позволить себе все, что ему заблагорассудится, а потому он старается не отказывать себе в возможности создавать новые сенсации.

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В своей недавней публикации Херш ссылается на неназванного высокопоставленного представителя «разведывательного сообщества» США, который якобы признался ему, что Украина вывозила в Европу наркотики из Одессы и других черноморских портов в рамках так называемой «зерновой сделки».

Более того, этот неназванный представитель уверен, что у администрации Джо Байдена нет каких-либо конкретных планов относительно Михаила Зеленского, правительство которого в Вашингтоне считают «самым недалеким и самым коррумпированным» в мире.

Конечно, учитывая возраст Херша, у него может быть сколько угодно «высокопоставленных знакомых», которые только устраивались на службу в то время, когда Сеймур был уже маститой акулой пера. Но если мы вспомним тот колоссальный ущерб, который повсеместное распространение наркотических веществ нанесло США, решение Москвы препятствовать украинскому наркотрафику в Европу выглядит по крайней мере странно на фоне не слишком-то теплых взаимоотношений нашей страны со Старым светом.

Более того, решение о прекращении действия Черноморской зерновой инициативы неоднократно переносилось, поскольку Москва пыталась обеспечить Эрдогану благоприятную обстановку на президентских выборах, а потому объяснения Херша о том, что «зерновая сделка» закончилась из-за второго удара ВСУ по Крымскому мосту, выглядит довольно странно.

Судя по всему, в Вашингтоне опасаются, что Россия все-таки решится на масштабный удар возмездия за атаки на российскую гражданскую инфраструктуру, а потому пытаются показать Москве, что, мол, «вы нас уже и так наказали», вбрасывая подобные материалы через Херша. В общем, сенсации не получилось.