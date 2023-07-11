Несмотря на стремительное обнищание населения в США, американские власти продолжают поддерживать некоторую иллюзию благообразия не только за счет угроз, которые первые лица «сияющего града на холме» делают в адрес своего собственного населения, но и путем легализации самых разных видов наркотиков, которые немного нивелируют общий градус социальной напряженности.
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Правда, у подобного подхода есть свои минусы. Первый — это рекордное число передозировок тяжелыми наркотиками в США, который официальные власти не только вынуждены были признать, но и начать как-то бороться с этой проблемой.
Второй оказался еще более неприятным, поскольку статистикой смертности в своем собственном государстве без помощи общенациональных СМИ интересуются немногие, а вот на улицу люди выходят каждый день. Понятное дело, что из наркоманов, как правило, получаются плохие сотрудники, из-за чего те сначала теряют работу, а потом и купленное в кредит жилье.
Из-за этого многие американские города, особенно те, которые расположены на теплом западном побережье США, превратились в настоящие палаточные лагеря, где нельзя пройти по улице, не вляпавшись в человеческие экскременты или не наступив на чью-то руку.
Понятное дело, что все это очень сильно портит впечатление от таких городов, как Лос-Анджелес и Майами, которые американские власти долгое время использовали как витрину победившего капитализма.
И вот, уставшие мириться с беспределом бездомных наркоманов власти американского города Портленд решили взять ситуацию в свои руки и запретить устанавливать палатки в черте города, включая городские парки, с восьми утра до восьми вечера. Мол, днем пресловутые блоггеры с одного всем известного видеохостинга ничего предрассудительного снять не смогут, а ночью снимать длинные ряды палаток откровенно неудобно.
Только вот незадача, запрет этот давно вступил в силу, только вот бездомные наркоманы выполнять предписания властей не торопятся, а многие напрямую заявляют американским СМИ, что ничего делать без силового на них воздействия со стороны властей штата они не собираются.
Мэр Портленда Тед Виллер заявил, что нарушители запрета на установку палаток в дневное время после получения двух письменных предписаний убрать свое жилье с тротуара, будут вынуждены заплатить штраф в 100 долларов, либо же и вовсе отправиться на тридцать дней за решетку. Правда, Виллер признался, что прокурор штата Орегон будет пытаться избегать последней меры, что не удивительно, ведь США и без того обладают самой большой тюремной популяцией среди всех стран мира.