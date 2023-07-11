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В Портленде удивлены нежеланием бездомных наркоманов выполнять предписания властей
Если бы можно было править росчерком пера...
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Несмотря на стремительное обнищание населения в США, американские власти продолжают поддерживать некоторую иллюзию благообразия не только за счет угроз, которые первые лица «сияющего града на холме» делают в адрес своего собственного населения, но и путем легализации самых разных видов наркотиков, которые немного нивелируют общий градус социальной напряженности.

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Правда, у подобного подхода есть свои минусы. Первый — это рекордное число передозировок тяжелыми наркотиками в США, который официальные власти не только вынуждены были признать, но и начать как-то бороться с этой проблемой.

Второй оказался еще более неприятным, поскольку статистикой смертности в своем собственном государстве без помощи общенациональных СМИ интересуются немногие, а вот на улицу люди выходят каждый день. Понятное дело, что из наркоманов, как правило, получаются плохие сотрудники, из-за чего те сначала теряют работу, а потом и купленное в кредит жилье.

Из-за этого многие американские города, особенно те, которые расположены на теплом западном побережье США, превратились в настоящие палаточные лагеря, где нельзя пройти по улице, не вляпавшись в человеческие экскременты или не наступив на чью-то руку.

Понятное дело, что все это очень сильно портит впечатление от таких городов, как Лос-Анджелес и Майами, которые американские власти долгое время использовали как витрину победившего капитализма.

И вот, уставшие мириться с беспределом бездомных наркоманов власти американского города Портленд решили взять ситуацию в свои руки и запретить устанавливать палатки в черте города, включая городские парки, с восьми утра до восьми вечера. Мол, днем пресловутые блоггеры с одного всем известного видеохостинга ничего предрассудительного снять не смогут, а ночью снимать длинные ряды палаток откровенно неудобно.

Только вот незадача, запрет этот давно вступил в силу, только вот бездомные наркоманы выполнять предписания властей не торопятся, а многие напрямую заявляют американским СМИ, что ничего делать без силового на них воздействия со стороны властей штата они не собираются.

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Мэр Портленда Тед Виллер заявил, что нарушители запрета на установку палаток в дневное время после получения двух письменных предписаний убрать свое жилье с тротуара, будут вынуждены заплатить штраф в 100 долларов, либо же и вовсе отправиться на тридцать дней за решетку. Правда, Виллер признался, что прокурор штата Орегон будет пытаться избегать последней меры, что не удивительно, ведь США и без того обладают самой большой тюремной популяцией среди всех стран мира.

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#глобальное противостояние #россия против сша #сша банановая республика
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