Что называется, товарищ может пройтись по рынку...

После того как Москва несколько раз продлевала зерновую сделку, чтобы удостоверится в том, что Тайип Эрдоган все-таки переизберется на пост президента Турции, действие Черноморской зерновой инициативы наконец-то подходит к концу.

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Это означает не только то, что экономика Украины и стран ЕС понесет существенные потери, поскольку первая не сможет продавать дешевое зерно, а вторая не сможет его покупать, но еще и начало больших торгов.

Как я уже говорил, на Востоке не уважают людей, которые не умеют или не любят торговаться, а потому Эрдоган попытался изобразить как можно более прозападный крен, готовя для себя наилучшую переговорную позицию для заключения двухстороннего соглашения по украинскому зерну с Москвой.

Впрочем, акт публичного и варварского сожжения Корана перед турецким посольством в Швеции, членство которой в НАТО зависит от решения Турции, явственно свидетельствует о том, что коллективный Запад ищет повода избавиться от «засланного казачка» в лице возглавляемой Эрдоганом страны. Поэтому «прозападный крен» у ветерана турецкой политики получился неубедительным.

Впрочем, в России многие тоже любят торговаться. Москва заранее озаботилась тем, чтобы обеспечить себе железобетонные позиции на переговорах с Анкарой путем выстраивания диалога со своими партнерами по ОПЕК+ и, прежде всего, с Саудовской Аравией.

После того как Эр-Рияд получил рекордные доходы от продажи нефти в прошлом году, он буквально-таки смотрит в рот российскому руководству, тем более что Владимиру Путину удалось установить тесный личный контакт с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.

Так вот, в начале недели, когда зерновая сделка должна уже будет истечь, Эрдоган отправится в турне по странам Персидского залива, где он будет «обсуждать инвестиции», ну или, если выражаться проще, попросту просить деньги. Сообщается, что турецкий лидер должен посетить Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

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Катар традиционно занимает более прозападные позиции, а потому денег там Эрдоган не получит, в то время как СМИ ОАЭ открыто признают, что в последнее время отношения между Турцией и рядом аравийских стран налаживаются, а значит, от двух других стран он все-таки деньги получит. Другой вопрос, на каких условиях Эр-Рияд будет делать «инвестиции в турецкую экономику» и как эти условия будут (или не будут) способствовать успеху Москвы в переговорах о новой зерновой сделке с Турцией.