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Засуха снизила урожай зерновых в Испании, что вынудило импортировать солому из соседней Франции

Сено подорожало втрое. Засуха в испании нанесла удар по фермерам.
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Снимок с сайта www.larioja.com.

Хосе Мануэль Руис владелец фермы в Лас-Ньевес-де-Логроньо кормит коров с помощью своего кормораздатчика. Он дает им сено, которое утроилось в цене. Он говорит с некоторой иронией, что коровам нет дела до засухи.

«В настоящее время солома стоит 150 евро за тонну, тогда как раньше мы платили 50», — сетует он, добавляя, что «это дороже, чем замороженный картофель». 

Испанские фермеры, утверждают, что если они не смогут заплатить за солому, они "уберут" коров, потому что содержать их стало чрезвычайно невыгодно.

Экономический удар усиливается ещё и тем фактом, что из-за засухи подорожали и корма. Люцерна, например, два года назад стоила 220 евро, а сейчас стоит 410. Комбикорм подорожал с 300 евро до 500. А патока с 190 до 300 евро.

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Сена настолько не хватает, что испанские дистрибьюторы вынуждены его импортировать ее из соседей Франции. Хотя его качество оставляет желать лучшего. Оно получается более влажным и с меньшим содержанием белка, но в конце концов коровам необходимо что-то есть, — жалуется Хосе Мануэль.

Кроме того, солома также используется в качестве подстилки для животных, но, поскольку она стала намного дороже обходится, многие фермеры меняют ее на циновки или песок.

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Теги

засуха в испании проблемы в сельском хозяйстве рост цен в испании
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