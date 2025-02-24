Пользователей ожидают лучшие камеры за всю историю бренда, не исключены и рекорды по возможностям зума.

Производителям смартфонов, кажется, очень понравилось слово Ultra. Не так давно состоялась презентация новых Galaxy S Ultra, через пару дней свет увидит Xiaomi 15 Ultra. В марте стартует новый Oppo Find X8 Ultra. В апреле свои «ультра» покажут Honor и Vivo, а в мае – Huawei.

Оказывается, что модель Ultra отныне будет и у Realme. Компания хочет сделать официальный анонс новинки на конференции MWC 2025 в Барселоне, которая начнётся 3 марта.

Любопытно, что об устройстве прежде ничего не говорили даже инсайдеры. Опубликованное первое затемнённое изображение гаджета демонстрирует смартфон с массивной шайбой для блока камер, а прямо в его центре находится крупный телевик-перископ.

У Realme много смартфонов с подобным дизайном блока камер, но ни в одном из них телевик не расположен подобным образом. Это значит, что перед нами действительно новый смартфон, а не переименование какой-либо китайской/индийской модели для глобального рынка.

Напомним, сейчас у Realme лучшими камерофонами являются номерные модели серии Pro+. В свою очередь, флагманы компании – это модели GT Pro. Однако камеры в них почти такие же, как в Pro+, а главное отличие заключается во флагманском процессоре.

Грядущая модель Ultra – это нечто более интересное с прогрессом именно по камерам. Официальные тизеры указывают на увеличенный размер матриц (1’’?) и усиленные возможности зума. Вряд ли Realme предложит «железо» лучше, чем в иных Ultra-флагманах предлагают другие китайские бренды. Изюминкой, скорее всего, станет соотношение цена/возможности.

Также, если присмотреться внимательнее к официальному изображению, становится заметно, что у гаджета двухцветный дизайн тыльной панели. Нечто очень похожее в ближайшие дни мы увидим в Xiaomi 15 Ultra.

Заметим, что Realme Ultra станет не единственным смартфоном компании, который анонсируют в Барселоне в начале марта. Бренд также намерен вывести на глобальный рынок модели Realme 14 Pro и 14 Pro+, которые некоторое время уже продаются в Индии и Китае.

В свою очередь, буквально завтра в Китае состоится презентация смартфонов Realme Neo 7 SE и Neo 7x. Первый предложит мощный процессор и батарею 7000 мАч за ~2000 юаней (24,4 тыс. рублей). Второй гаджет похвастается новейшим Snapdragon 6 Gen 4 и батареей 6000 мАч за ~1000 юаней (12,2 тыс. рублей). Оба получат защиту от воды IP68 и поддержку обходной зарядки. Причём чуть позже Neo 7x может выйти на глобальный рынок уже под названием Realme 14 5G.