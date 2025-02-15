На этот раз передовые характеристики достанутся не только самым дорогим смартфонам.

Huawei Pura 70 Ultra. Фото: Digital Trends.



Компания Huawei через несколько месяцев должна представить свои флагманские камерофоны серии Pura 80. Инсайдеры тем временем продолжают снабжать аудиторию всё новой информацией о грядущих новинках.

Так, за последние дни стало известно, что старшие модели Pura 80 могут перенять некоторые особенности предыдущих флагманов Huawei, но предложить их по более низким ценам.

Прежде всего, речь идёт про двухслойные (тандемные) OLED-экраны. Такие дисплеи должны быть более яркими и одновременно более энергоэффективными, чем обычные. Вдобавок подобные экраны существенно более долговечны.

У Huawei пока есть лишь один смартфон с тандемным OLED. Это наиболее дорогостоящий флагман компании Mate 70 RS Ultimate, цена на который начинается в Китае от 12 тысяч юаней.

Ссылаясь на инсайдеров, портал HuaweiСentral сообщает, что в линейке Pura 80 подобный дисплей может появиться как минимум в модели Ultra (10 тысяч юаней), а в лучшем случае даже в моделях Pro и Pro+ (6,5 и 8 тысяч юаней).

Huawei Pura 70 Ultra. Фото: GSMArena.



Напомним, из всех смартфонов такие экраны (кроме Huawei) есть пока только в люксовых моделях Honor. Однако инсайдеры считают, что в этом году тандемные OLED станут трендом и пропишутся во многих флагманах. Главным поставщиком здесь является компания BOE – крупнейший китайский производитель дисплеев. Apple также заинтересована в двухслойных OLED, но пока использует их только в планшетах iPad Pro последнего поколения.

Ещё одна особенность, которую Huawei хочет сделать более доступной для пользователей – основные камеры с рекордно крупной по мобильным меркам матрицей 1’’. Её нет даже в самых дорогих флагманах Mate 70, а в актуальных Pura 70 подобной камерой может похвастать только модель Ultra.

В поколении Pura 80, если верить известному инсайдеру Digital Chat Station, крупнейший сенсор главной камеры получит не только версия Ultra, но и модели Pro и Pro+. Они стоят до 35% дешевле, чем Ultra.

Заметим, что главные камеры с матрицей 1’’ можно найти и в некоторых других китайских флагманах. Однако в Pura 70 Ultra подобный модуль дополнен стабилизацией со сдвигом сенсора, имеет выдвижной механизм, переменную апертуру, стеклянные элементы вместо традиционных пластиковых и ряд других серьёзных преимуществ.

Huawei Pura 70 Pro. Фото: GadgetMatch.



Что касается иных новшеств линейки Pura 80, то смартфонам приписывают новые процессоры Kirin, кремний-углеродные батареи ёмкостью от 5300 до 6000 мАч, экстремально тонкие рамки вокруг экранов, поддержку Wi-Fi 7 и повышенную частоту ШИМ для дисплеев. Из спорных изменений: значительно улучшенный сканер отпечатков, однако он теперь будет не подэкранным, а боковым.

Также модели Pura 80 должны получить новый специализированный сенсор для точной цветопередачи во время съёмки, который ранее дебютировал в линейке Mate 70. Наконец, модель Ultra порадует не только уже знакомой крупной главной камерой, но и новым, рекордно крупным в отрасли модулем телефото 1/1.3".

Анонс серии Pura 80 ожидается в конце весны. Причём примерно за месяц до них Huawei может выпустить линейку Nova 14 – это тоже камерофоны, но с ценником заметно ниже, чем у Pura.