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Alex040
Камерофон Xiaomi 15 Ultra предложит зум без потерь в качестве на уровне 17x
Новый телевик с разрешением 200 Мп и фокусным расстоянием 100 мм может превратить гаджет в лидера по зуму на весь ближайший год.

Компания Xiaomi покажет свой главный флагман года уже 26 февраля. Первая презентация пройдёт в Китае, а 2 марта новинку анонсируют для глобального рынка. На данный момент о девайсе известно уже практически всё, однако известный инсайдер Digital Chat Station вчера добавил ещё одну важную часть информации.

Ключевым нововведением модели 15 Ultra, как уже было известно, станет новая телефото камера-перископ с разрешением 200 Мп. Такое решение на рынке не ново: аналогичные матрицы-телевики есть у наиболее дорогих флагманов Honor и Vivo.

Однако если у Honor подобный сенсор имеет фокусное расстояние около 70 мм, у Vivo – 85 мм, то Xiaomi пошла дальше всех и предложит данный параметр на уровне 100 мм.

Именно эту информацию подтвердил Digital Chat Station, заодно пояснив, что она означает для пользователей. Благодаря фокусному расстоянию девайс предложит честный оптический зум 4,3x. В свою очередь, с помощью двойной обрезки разрешения (200 –> 50 –> 12.5 Мп) смартфон сможет обеспечить так называемый зум без потерь (lossless zoom) на уровнях 8,7x и, при необходимости, 17.3x.

Последняя цифра – абсолютный рекорд среди современных смартфонов. Разумеется, ждать от мобильного сенсора выдающегося качества не стоит, да и фраза «без потерь» – сильно преувеличена. И всё же перед нами, кажется, будущий лидер по зуму. В рекламе, скорее всего, Xiaomi и вовсе будет заявлять параметры приближения на уровне 170x. Так обычно делают почти все производители, хотя здесь речь уже про наименее качественное гибридно-цифровое приближение.

Помимо телевика с разрешением 200 Мп, девайс предложит ещё три камеры на тыльной стороне. Все они получат разрешение 50 Мп. Основная, как и прежде, будет базироваться на предельно крупном для смартфонов сенсоре размером 1’’. Также гаджет предложит телевик для портретной съёмки (70 мм, 3x) и сверхширокоугольную камеру без особых «наворотов».

Xiaomi 15 Ultra приписывают улучшенный экран с прежней диагональю 6,73’’, ультразвуковой сканер отпечатков вместо оптического, процессор Snapdragon 8 Elite и новое поколение защитного стекла. Защита IP68 никуда не денется, а вот в плане толщины гаджет, к сожалению, увеличится с 9,2 до 9,5 мм. Кажется, такова расплата за самый могучий в отрасли телевик-перископ.

Увеличится также и батарея. В глобальной версии она вырастет с прошлых 5000 до 5410 мАч, а в китайской – с 5300 до 6000 мАч. Не исключены и другие новшества, например, по части спутниковой связи или скорости зарядки.

Xiaomi 15 Ultra станет первым из целой серии китайских Ultra-флагманов, которые будут выходить этой весной. Так, в марте-апреле свои ультимативные новинки покажут Oppo, Vivo и Honor. В свою очередь, в мае настанет очередь модели Pura 80 Ultra от Huawei. Всем этим гаджетам также приписывают большие изменения по части камер, хотя конкретно по дальности зума лидером среди них может остаться именно Xiaomi.

#xiaomi #xiaomi 15 ultra
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