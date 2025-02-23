Помимо основной камеры с фокусным расстоянием 35 мм, Vivo X200 Ultra также будет оснащён обновлённым телевиком.

Vivo X100 Ultra.



Компания Vivo готовит к анонсу свой флагман X200 Ultra, который по части камер существенно превзойдёт как нынешний X200 Pro, так и прошлогодний X100 Ultra.

Предыдущие данные указывали, что новая модель будет отличаться от прошлой Ultra основной и широкоугольной камерами. Популярный инсайдер Digital Chat Station сделал здесь важное дополнение: на самом деле отличаться будут все три тыльных модуля.

Телевик-перископ, хоть и останется на прежней матрице (200 Мп, 1/1.4"), получит новую, существенно более светосильную оптику. Точных цифр инсайдер не назвал, но пояснил, что показатель светосилы всё же будет не таким высоким, как у текущего лидера – Honor Magic 7 RSR.

Заметим, что телевики с крупными матрицами и разрешением 200 Мп сейчас имеют только флагманские камерофоны Honor и Vivo, а скоро к ним присоединиться Xiaomi. Однако компании пошли разными путями. У Honor из всей тройки самый слабый зум, но лучшая светосила f/1.9. У Xiaomi, напротив, ожидается наиболее дальнобойное приближение, но показатель апертуры телевика на уровне всего f/2,6.

Судя по короткой заметке инсайдера, Vivo для себя выбрали компромиссный вариант, в котором получат и сильный зум, и высокую светосилу, что особенно важно для вечерней съёмки. В любом случае на фоне X100 Ultra прогресс должен быть значительным.

Vivo X200 Pro. Фото: GSMArena.



Также за последние дни стало известно, что модель X200 Ultra получит популярную в последнее время отдельную кнопку для управления камерой и многими связанными с ней функциями, включая зум.

Предыдущие слухи утверждали, что Vivo X200 Ultra ждёт совершенно новая основная камера. Якобы компания откажется от огромного сенсора 1’’ в пользу более скромного 1/1.3". Однако при этом камера получит более качественную оптику и фокусное расстояние 35 мм вместо нынешних 23 мм. Последнее позволит смартфону отлично справляться с портретной съёмкой и избавит от искажений по краям кадра.

Из всех производителей на рынке с 35 мм сейчас работают только флагманы ZTE Nubia, но там матрица заметно меньше той, которая ожидается в X200 Ultra. Считается, что 35 мм – это примерно то фокусное расстояние, с которым видит мир человеческий глаз.

Также грядущему флагману Vivo обещают рекордно крупную в отрасли сверхширокоугольную камеру с сенсором 1/1.3". Вдобавок у неё будет оптическая стабилизация, что для «шириков» – редкость. Из нововведений, не связанных с камерами, девайсу приписывают процессор Snapdragon 8 Elite, улучшенное качество экрана и новую кремний-углеродную батарею.

Анонс гаджета должен состояться весной, скорее всего, в апреле. Компанию X200 Ultra составит более доступная модель X200s, а также флагманские планшеты и складные смартфоны Vivo.