Galaxy Z Fold 6. Фото GSMArena.



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Философия постепенных улучшений

Похоже, что инженеры Samsung решили придерживаться принципа «работает - не трогай». И поэтому почти все изменения носят эволюционный характер.

Так, Z Fold 6 получил небольшие изменения в пропорциях обоих дисплеев. Внешний экран стал чуть шире и короче, увеличившись с 6,2 до 6,3 дюйма.

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Его пропорции теперь составляют 22:9 вместо 23:9. Это очень осторожный, но, по мнению GSMArena, верный шаг в сторону от «пультообразного» дизайна прежних моделей серии Fold к более привычным пропорциям. Хотя до стандартного соотношения 20:9 ещё далеко.

Вес устройства уменьшился на 14 граммов, что может показаться незначительным, но на практике всё-таки чувствуется. Теперь Z Fold 6 весит всего 239 граммов, что лишь немного больше, чем Galaxy S24 Ultra.

Ещё появилась защита от твердых частиц с рейтингом IP4X. Хоть это и не полная защита от пыли, но все же шаг вперед по сравнению с предыдущими моделями, у которых была только влагозащита.

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Внешний экран Z Fold 6 (слева) против Z Fold 5. Фото GSMArena.



Дисплеи: эволюция продолжается

Внутренний складной дисплей остался практически без изменений. Его диагональ по-прежнему составляет 7,6 дюйма. Samsung обещает повышенную пиковую яркость до 2600 нит для локальных участков экрана. Впрочем, это скорее из области маркетинга. Авторам хотелось узнать реальную (полноэкранную) яркость, и они это сделали.

В тестах GSMArena девайсу удалось достичь 1630 нит в режиме адаптивной полноэкранной яркости, что почти на 30% лучше Z Fold 5 (1257 нит) и существенно превосходит показатели конкурентов вроде Oppo, OnePlus и Xiaomi.

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Камеры: без изменений, конкуренты уже впереди

Samsung второй год подряд оставляет камеры без изменений. Таким образом, Z Fold 6 использует ту же конфигурацию, что и Galaxy Z Fold 4. Хотя эта система все еще способна обеспечить высокое качество съемки, некоторые конкуренты уже предлагают более продвинутые решения.

Например, китайские компании в своих аналогах Fold уже могут похвастаться дальнобойными телеобъективами с продвинутым зумом, качественной макросъемкой, а также основной камерой с более крупной матрицей.

Трио камер Z Fold 6 не изменилось, зато их блок весьма компактен и не сильно выступает из корпуса. Фото GSMArena.



Подэкранная селфи-камера на внутреннем дисплее Z Fold осталась на месте. Здесь китайцы, напротив, до сих пор отстают. Впрочем, Samsung вновь оставила её без развития, разрешение такой камеры всё также составляет всего 4 Мп.

Производительность и программное обеспечение

Z Fold 6 предсказуемо получил процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, что обеспечивает флагманскую производительность. Однако сюрпризом стала новая испарительная камера Z Fold 6, которая в 1.6 раз больше предшественника. Это помогает девайсу дольше держать пиковый уровень производительности и меньше греться.

В тестах гаджет показывает противоречивые результаты. По сравнению с Fold 5 наблюдается +25,2% в многопоточном тесте GeekBench 6, но всего +6% AnTuTu. В 3DMark Wild Life Extreme прирост составил около 20%.

Одним из главных преимуществ Z Fold 6 остается богатый функционал фирменной оболочки One UI, работающей поверх Android 14. Однако в этом году Samsung также добавила функции искусственного интеллекта Galaxy AI. Они включают в себя обширные возможности по работе с текстом, графикой, а также возможность синхронного перевода в реальном времени.

Всё это мы уже видели в Galaxy S24, однако в Z Fold6 ИИ-функций стало больше. Многие из них связаны со стилусом. Например, появился режим Sketch to image, превращающий ваши эскизы в изображения, причём на выбор даётся сразу несколько вариантов. Как и прежде, основная часть функций работает на базе нейросетей Google Gemini и Google Imagen.

Аккумулятор и зарядка: регресс вместо прогресса

Емкость аккумулятора осталась на уровне прошлогодней модели - 4400 мАч. Учитывая, что устройство стало легче, это можно считать неплохим результатом. Однако журналисты GSMArena в очередной раз выразили разочарование отсутствием прогресса в скорости зарядки. Более того, батарея теперь заряжается даже немного медленнее:

Скорость зарядки стала хуже. По этому параметру Z Fold 6, увы, худший в своём классе.



Z Fold 6 по-прежнему поддерживает проводную зарядку мощностью всего 25 Вт, что значительно уступает многим конкурентам. Беспроводная зарядка ограничена 15 Вт, а обратная беспроводная зарядка - 4,5 Вт. В 2024 году такие показатели выглядят уже не очень впечатляюще для флагманского устройства.

Тесты автономности показали результаты, сопоставимые с предыдущим поколением и даже чуть хуже. Незначительное улучшение в воспроизведении видео сопровождается снижением времени работы при веб-сёрфинге. Автономность в игровом тесте осталась практически без изменений. Общий результат получился хуже, чем у предшественника:

Время автономной работы гаджета уменьшилось. Вероятно, из-за новых экранов и процессора.



Дизайн и эргономика

Z Fold 6 получил небольшие стилистические изменения по сравнению с предшественником. Дизайн стал более угловатым, с меньшим радиусом закругления углов и более плоскими поверхностями. Это придает устройству более современный и строгий вид, а на экране умещается чуть больше контента.

Что касается складки на внутреннем экране, то она все еще заметна. Хотя Samsung, судя по всему, улучшила этот аспект по сравнению с предыдущими моделями, некоторые конкуренты предлагают менее заметную складку в центре дисплея.

Из-за изменения упомянутого в начале статьи соотношения сторон ширина гаджета увеличилась с 67 до 68 мм. Впрочем, держать его одной рукой по-прежнему удобно. К сравнению, ширина S24 Ultra составляет внушительные 79 мм.

Итоговые впечатления

Выводы авторов оказываются весьма противоречивыми. В чём-то девайс почти недосягаем до конкурентов, но в других областях медлительность внесения улучшений и даже небольшой регресс неприятно удивляют.

Z Fold 6 показывает отличный шаг вперёд по качеству (яркости) экранов, а также по функционалу встроенного ПО. В этом, по мнению авторов GSMArena, у Samsung просто нет равных. То же самое касается динамиков и звука девайса. Они в Z Fold 6 стали ещё чуточку лучше.

Вдобавок у девайса появляется дополнительный уровень защиты, теперь не только от воды, но и частично от пыли. Позитивно оценивается уменьшение веса/габаритов устройства.

С некоторых ракурсов складка гибкого дисплея еле видна. А вот подэкранную камеру до сих пор видно хорошо.



Камера также снимает весьма достойно, но практически полное отсутствие прогресса в ней второй год подряд удивляет.

Сильно ругают авторы и слишком медленную зарядку гаджета, которая почему-то работает даже хуже, чем раньше. Из-за более яркого дисплея и мощи процессора время автономной работы слегка ухудшилось. При этом ёмкость батареи не изменилась, хотя «китайцы» в своих гаджетах её ощутимо наращивают.

Шаг к более привычному соотношению сторон внешнего дисплея GSMArena называют правильным, но недостаточным. Samsung перешла от 23:9 к 22:9, но разумным авторы видят привычное по обычным смартфонам соотношение 20:9.

Также в минусы относят остановившуюся в развитии подэкранную камеру и всё ещё броскую складку в дисплее, хотя у некоторых конкурентов Samsung скрыть её получается лучше.