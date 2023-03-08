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Мой личный опыт использования Nintendo DSI LL в 2023 году

Плюсы и минусы Nintendo DSI LL. Расскажу про свой опыт использования и для кого рассчитана приставка в 2023 году
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Начало

Покупал данную приставку достаточно давно, заказывал я через барахолку, приехала из самой Японии, пользовались ею достаточно мало, из игр была лишь демоверсия Dr. Kawashima's Brain Training, и в самой Галерее были фотографий семьи, по приходу домой я стал рассматривать и потом начал прошивать и на этом история начинается. 

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Фотографий моей DSI LL

Плюсы

Начнём с плюсов данной приставки. Их немало.

  1. Легко прошить.
  2. Компактный размер, вмещается в карман.
  3. Два больших экрана.
  4. Хороший звук
  5. Можно играть в игры от NES/SEGA/GB/GBA/GBC и другие до 16 бит.
  6. Отличные кнопки управления, включая крестовины.
  7. Сенсорный экран который взаимодействует с игроком.
  8. Богатая библиотека игр.
  9. Цена относительно недорого.

Благодаря большим экранам очень удобно играть, для некоторых людей в глаза сразу будут бросаться пиксели, но скажу что лично для меня после Nintendo 3DS нечего страшного нет, глаза привыкают со временем. Сразу первым делом я скачал Судебный поворот благо она на Русском языке.

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Играть интересно, благодаря нижнему сенсорному экрану мы можем выбирать ответы, рассматривать улики и изучать место преступления, кстати игру я рекомендую. По поводу прошивки, она легко ставиться, а игры мы просто копируем на SD карту поэтому проблем у вас не возникнет, ниже фотография с интерфейсом прошивки, в нём есть Русский язык и пару тем на выбор.

По поводу региона приставки, как вы поняли он Японский, но благодаря прошивке можно запускать игры любого региона, поэтому можно смело скачивать EU, USA и другие. Также у нашей приставке есть две камеры с ними можно делать фотографий и даже в некоторых играх создавать персонажа. 


Вид приставки с разных сторон

Да, как вы заметили я использую переходник для MicroSD, Флэшка у меня самая дешёвая 10 класса на 8гб, этого более чем достаточно. 

Мой топ игр для Nintendo DS

  1. Animal Crossing: Wild World
  2. The Legend of Zelda: Phantom Hourglass
  3. Grand Theft Auto: Chinatown Wars
  4. Super Mario 64 DS
  5. Pokémon Black 2
  6. Fire Emblem: Shadow Dragon
  7. Final Fantasy: Crystal Chronicles – Echoes of Time
  8. Phoenix Wright: Ace Attorney
  9. Final Fantasy IV
  10. Pokémon Mystery Dungeon

Минусы

Поговорим теперь о минусах.

  1. Аккумулятор (хватает примерно на 2 часа, возможно это у меня так)
  2. Локализация игр, очень мало игр на Русском языке.
  3. 2D графика, мало игр где используется 3D, в основном игры выходили в жанре JRPG или с видом сбоку.
  4. Не выпускают новые игры (Хотя, чтобы пройти, те которые вышли у вас уйдут годы)
Это лично мой мысли о минусах данной приставки, да приставка точно не для всех особенно если вы не любите играть в игры на Английском языке, а порой и на Японском.


Кому покупать Nintendo DSI LL в 2023 году?

Если вы любите игры в жанре JRPG и игры в 2D, и не ждёте от приставки многого, весомым аргументом является, то что приставка не очень дорогая и её легко прошить, а игры легко скачать, то покупайте и проходите игры, также приставку легко брать с собой в дорогу и она складывается что не позволит экранам поцарапаться в пути. По поводу цены Nintendo DSI LL, то есть ряд грубо говоря конкурентов, посмотрите на psp, ps vita, в плане стоимости у них могут быть схожи цены, смотря кто и в каком состояний продаёт, но в основном это около 7 тысяч рублей, правда у конкурентов нет эксклюзивных игр которые выходили для DS. Могу ли я рекомендовать данную приставку? Да могу, Nintendo DSI LL отлично лежит в руках, много хороших и качественных игр, которых хватит вам на долго.


Моё видео о Nintendo DSI LL 


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