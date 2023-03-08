За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Начало

Покупал данную приставку достаточно давно, заказывал я через барахолку, приехала из самой Японии, пользовались ею достаточно мало, из игр была лишь демоверсия Dr. Kawashima's Brain Training, и в самой Галерее были фотографий семьи, по приходу домой я стал рассматривать и потом начал прошивать и на этом история начинается.

реклама

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде









реклама

















реклама





Фотографий моей DSI LL

Плюсы

Начнём с плюсов данной приставки. Их немало.

Легко прошить. Компактный размер, вмещается в карман. Два больших экрана. Хороший звук Можно играть в игры от NES/SEGA/GB/GBA/GBC и другие до 16 бит. Отличные кнопки управления, включая крестовины. Сенсорный экран который взаимодействует с игроком. Богатая библиотека игр. Цена относительно недорого.

Благодаря большим экранам очень удобно играть, для некоторых людей в глаза сразу будут бросаться пиксели, но скажу что лично для меня после Nintendo 3DS нечего страшного нет, глаза привыкают со временем. Сразу первым делом я скачал Судебный поворот благо она на Русском языке.

реклама

Играть интересно, благодаря нижнему сенсорному экрану мы можем выбирать ответы, рассматривать улики и изучать место преступления, кстати игру я рекомендую. По поводу прошивки, она легко ставиться, а игры мы просто копируем на SD карту поэтому проблем у вас не возникнет, ниже фотография с интерфейсом прошивки, в нём есть Русский язык и пару тем на выбор.

По поводу региона приставки, как вы поняли он Японский, но благодаря прошивке можно запускать игры любого региона, поэтому можно смело скачивать EU, USA и другие. Также у нашей приставке есть две камеры с ними можно делать фотографий и даже в некоторых играх создавать персонажа.





Вид приставки с разных сторон

Да, как вы заметили я использую переходник для MicroSD, Флэшка у меня самая дешёвая 10 класса на 8гб, этого более чем достаточно.

Мой топ игр для Nintendo DS

Animal Crossing: Wild World The Legend of Zelda: Phantom Hourglass Grand Theft Auto: Chinatown Wars Super Mario 64 DS Pokémon Black 2 Fire Emblem: Shadow Dragon Final Fantasy: Crystal Chronicles – Echoes of Time Phoenix Wright: Ace Attorney Final Fantasy IV Pokémon Mystery Dungeon

Минусы

Поговорим теперь о минусах.

Аккумулятор (хватает примерно на 2 часа, возможно это у меня так) Локализация игр, очень мало игр на Русском языке. 2D графика, мало игр где используется 3D, в основном игры выходили в жанре JRPG или с видом сбоку. Не выпускают новые игры (Хотя, чтобы пройти, те которые вышли у вас уйдут годы)

Это лично мой мысли о минусах данной приставки, да приставка точно не для всех особенно если вы не любите играть в игры на Английском языке, а порой и на Японском.





Кому покупать Nintendo DSI LL в 2023 году?

Если вы любите игры в жанре JRPG и игры в 2D, и не ждёте от приставки многого, весомым аргументом является, то что приставка не очень дорогая и её легко прошить, а игры легко скачать, то покупайте и проходите игры, также приставку легко брать с собой в дорогу и она складывается что не позволит экранам поцарапаться в пути. По поводу цены Nintendo DSI LL, то есть ряд грубо говоря конкурентов, посмотрите на psp, ps vita, в плане стоимости у них могут быть схожи цены, смотря кто и в каком состояний продаёт, но в основном это около 7 тысяч рублей, правда у конкурентов нет эксклюзивных игр которые выходили для DS. Могу ли я рекомендовать данную приставку? Да могу, Nintendo DSI LL отлично лежит в руках, много хороших и качественных игр, которых хватит вам на долго.





Моё видео о Nintendo DSI LL



