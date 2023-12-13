Как нейросети видят концепт-арт Tesla Model Z
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В мире, где технологии развиваются с невероятной скоростью, искусственный интеллект (ИИ) открывает новые горизонты во многих сферах, включая автомобильный дизайн. В интернете полно обсуждений среди дизайнеров о том, какой будет Model Z. Недавно я решил использовать ИИ для создания концепт-арта потенциальной модели Tesla Model Z. Этот эксперимент был направлен на понимание того, как нейросети могут интерпретировать и визуализировать будущее автомобильной индустрии.
Сначала я думал обучить нейросеть Stable Diffusion, создав новую модель на основе фотографий существующих моделей Tesla, но решил пойти более простым путем - сравнить результаты существующих нейросетей.
Первой "под руку" попалась нашумевшая Midjorney. Ее концепт похож на микс из всех существующих моделей Tesla:
На изображении от Midjorney видны "крылья сокола" от Model X, перед от Model 3, и кузов от Model Y. Необычное сочетание, но почему бы и нет?
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Второй эксперимент проведен при помощи Stable Diffusion v2.1. С ней пришлось повозиться, так как ее "ручное управление" не такое простое и может выдавать странные фигуры. Но в итоге она выдала что-то похожее на теслу.
Эта вариация концепт-арта больше походит на приподнятую версию Model 3, с кузовом кроссовера. Пока рассматривал эту версию Model Z, понял что и сам бы не прочь купить такой автомобиль - пространства в нем на вид явно больше. Также нейросеть сохранила "фишку" от Tesla - панорамную крышу.
Последний участник на сегодня - DALL-E 3 от Open AI. Генерировал картинки с помощью ChatGPT 4, так проще. Выдал он футуристичные концепт-арты, больше похожие на гиперкары.
Такую машину бы, да в Cyberpunk! Но все же, перед машины напоминает Model S, что по моему мнению интересно, но не ново.
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Подведем итоги: нейросети могут быть полезными в сфере автомобильного дизайна, например Toyota уже использует подобные технологии для просчета аэродинамики автомобиля. Эксперимент считаю удачным, будем пробовать еще.
Продуктивного вам дня!
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