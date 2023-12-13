Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Как нейросети видят концепт-арт Tesla Model Z

Представляю вашему вниманию захватывающий эксперимент в мире автомобильного дизайна - концептуальный гибрид, который объединяет элементы трех знаменитых моделей Tesla при помощи нейросетей.
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

В мире, где технологии развиваются с невероятной скоростью, искусственный интеллект (ИИ) открывает новые горизонты во многих сферах, включая автомобильный дизайн. В интернете полно обсуждений среди дизайнеров о том, какой будет Model Z. Недавно я решил использовать ИИ для создания концепт-арта потенциальной модели Tesla Model Z. Этот эксперимент был направлен на понимание того, как нейросети могут интерпретировать и визуализировать будущее автомобильной индустрии.


Сначала я думал обучить нейросеть Stable Diffusion, создав новую модель на основе фотографий существующих моделей Tesla, но решил пойти более простым путем - сравнить результаты существующих нейросетей.

Первой "под руку" попалась нашумевшая Midjorney. Ее концепт похож на микс из всех существующих моделей Tesla:

Источник: Midjorney

На изображении от Midjorney видны "крылья сокола" от Model X, перед от Model 3, и кузов от Model Y. Необычное сочетание, но почему бы и нет?

реклама




Второй эксперимент проведен при помощи Stable Diffusion v2.1. С ней пришлось повозиться, так как ее "ручное управление" не такое простое и может выдавать странные фигуры. Но в итоге она выдала что-то похожее на теслу.

Источник: Stable Diffusion 2.1

Эта вариация концепт-арта больше походит на приподнятую версию Model 3, с кузовом кроссовера. Пока рассматривал эту версию Model Z, понял что и сам бы не прочь купить такой автомобиль - пространства в нем на вид явно больше. Также нейросеть сохранила "фишку" от Tesla - панорамную крышу. 


Последний участник на сегодня - DALL-E 3 от Open AI. Генерировал картинки с помощью ChatGPT 4, так проще. Выдал он футуристичные концепт-арты, больше похожие на гиперкары.

Источник: DALL-E

Такую машину бы, да в Cyberpunk! Но все же, перед машины напоминает Model S, что по моему мнению интересно, но не ново.

реклама




рекомендации
4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Подведем итоги: нейросети могут быть полезными в сфере автомобильного дизайна, например Toyota уже использует подобные технологии для просчета аэродинамики автомобиля. Эксперимент считаю удачным, будем пробовать еще. 

Продуктивного вам дня!

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

tesla нейросети дизайн тесла электрокар автомобили tesla нейросеть midjourney нейросеть stable diffusion нейросети dall e 3
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300R AirFlow
3
Обзор и тестирование блока питания AeroCool Integrator Gold 1000W
18
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio Focus A10
4
Обзор робота-пылесоса ILIFE L100
+
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E360
17
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT13
7
Обзор Wi-Fi USB адаптера MSI AX1800
19
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante X 360
11
Обзор и тестирование комплекта APNX C1-VGA-KIT и наборов вентиляторов APNX FP1-140 и FP2-120
13
Обзор сервера HIPER Server R3 – Advanced (R3-T223225-13)
14

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ермак и Зеленский готовят сделку с крупнейшей инвестиционной компанией BlackRock
14
Полупроводниковые санкции ударили по Европе и почти не повлияли на производство чипов в Китае
2
Гендиректор NVIDIA обладает состоянием в 42 млрд долларов, но по прежнему предпочитает уличную еду
9
Российские учёные создали термоэлектрический генератор для преобразования тепла в электроэнергию
6
За последние 3 месяца майнинг-компании вложили $620 млн в оборудование
+
Инновационная «солнечная башня» может стать переворотом в энергетике
2
Новая угроза для Украины: БПЛА «Герань» оснастили реактивными двигателями
1
В ВСУ дефицит запчастей к бронетехнике стал порождать "гибридов" Т-72, скрещенных с Т-54/55
1
Грызуны атакуют российские окопы – вредители портят технику, а избавиться от них крайне сложно
+
Binance уходит из России – почему это не проблема, и сколько у вас есть времени на вывод средств
1
Украина хочет получить от Запада 150 истребителей, включая шведские JAS 39 Gripen
2
SpaceX реанимирует идею запуска космических челноков - старт в ночь с 11 на 12 декабря
1
Сотрудник британской компании вынес с работы видеокарт, винчестеров и ноутбуков на 250 000 долларов
3
Немецкие компании требуют компенсаций за свой уход из России
13
Телефоны Xiaomi, Redmi и POCO, которые перестанут обновляться в 2024 году
+
В трейлере GTA VI замечены указатели торговых центров и они могут быть исследуемы
1
Radeon Pro Vega 56 vs Radeon RX 7800 XT – как AMD смогла поднять fps почти в 3 раза всего за 6 лет
5
Истребитель Су-35С ВКС России уничтожил украинскую РЛС на купянском направлении
+
Первый запуск ракеты-носителя "Vulcan Centaur" переносится на январь 2024 года
1
Guardian: Байден "не смотрит" на решения Конгресса и передает помощь Израилю в обход парламента
+

Популярные статьи

Пять ошибок новичка при покупке Sony PlayStation 5
48
Танк ИС-7 - 60 тонный сверхтяж разработки 1945-47 годов с 130мм пушкой не пошедший в серию
9
Собираю компьютер под себя без NVIDIA и Intel – почему я выбираю видеокарту и процессор AMD
127
Как собрать быстрый игровой компьютер в декабре 2023 года и не переплатить ни одного лишнего рубля
25
ТОП-5 процессоров для игр до 15 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
5
Как играется в Far Cry Primal в 2023 году — когда простота идет на пользу
13
ТОП-7 процессоров для игр дороже 15 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
4
Разгадана природа супервспышек на звездах, в десятки тысяч раз более ярких, чем Солнце
+
Почему квантовая вселенная - штука гораздо более странная, чем вы думаете
9
Abrams X - в США разрабатывают «супер танк» с искусственным интеллектом
7

Сейчас обсуждают

Борис Дайтер
03:58
Вообще-то он родился в Курской Губернии... Дал свободу(паспорта ) крестьянам, начал строить жилье простым людям, а не генералам и академикам, как до него, начал строить дороги, привез из Америки птице...
Морской штурмовик Ту-91 не пошёл в серийное производство из-за личной прихоти Хрущёва
nukemall
03:23
Скорострельность "Тигра" обычно приводится не реальная боевая, а для стоящей в чистом поле 88мм зенитки с подносчиками снарядов. В бою же ворочать в тесноте длиннющие снаряды доставая их из укладок(тр...
О создании лучшего советского тяжёлого танка Второй мировой - ИС-2
Dead Shadow
03:08
Грядёт время сенсорных клавиатур?
Создан ИИ для угадывания паролей по щелчку клавиш
Garthar
03:08
Ок молодец привел источник и тот кто туда полезет все же прочитать что такого крутого в этом генераторе, но блин много кто дальше твоей статьи не уйдет и вот для этих дурачков неплохо бы было сделать ...
Российские учёные создали термоэлектрический генератор для преобразования тепла в электроэнергию
Dimon1996
02:52
Вы не понимаете. Главное, что создано очередное анало говнет.
Российские учёные создали термоэлектрический генератор для преобразования тепла в электроэнергию
Garthar
02:50
И сколько танковых дуэлей времен второй мировой вы знаете? А может подскажете % уничтоженных танков именно танками?
О создании лучшего советского тяжёлого танка Второй мировой - ИС-2
Rommel85FRO
02:44
Только вот Saudi Aramco имеет физические энергоактивы. А Apple не имеет ничего кроме бренда и патентов, на которые всем пофиг. Даже заводы в любой момент могут их послать подальше, т.к. вообще работаю...
Аналитики Wedbush: Apple будет стоить 4 000 000 000 000 долларов США уже в 2024 году
Garthar
02:30
Больше в WOT играй или во что ты там играешь. Основной танк немцев это 4 пазик и штуги. Тигры и пантеры это фактически штучное производство их было исчезающе мало. А когда начал производится хетцер, с...
СУ-85 - лучшая советская ПТ САУ Второй Мировой
Genry
02:17
ИС-2 с пушкой 122мм был не пригоден для танковых дуэлей, поскольку вес свыстрела был очень велик для человека, его сделали с раздельным заряжанием, т.е. снаряд+заряд. У немецких "Тигр" и "Пантера" бы...
О создании лучшего советского тяжёлого танка Второй мировой - ИС-2
VRoman
02:07
А на каких сайтах Интел выигрывает у АМД в пересчёте производительность на ватт?
При одинаковой мощности Core Ultra 5 125H уступил Ryzen 7 7840HS по части ЦП, но выиграл по графике
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем