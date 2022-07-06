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Немного истории и конфигурация тестового стенда

Проверка «последнего самурая» на FM2+ сокете в 2022 году выглядит немного странным, но не более чем сам факт существования подобного камня А-серии. Дела у AMD до 2016 года обстояли очень плохо. Их продукция вызывала смех и раздражение у любителей компьютерного железа. AM1, FM1, FM2, AM3+ - все эти платформы являются примерами позорного застоя великой компании, которая сейчас уверенно забирает рынок и потребителей у Intel. FM-сокеты относятся к линейке худших продуктов, которые были перечислены в этой статье. Следует оставить неудачи AMD в прошлом и рассматривать FX, Phenom, A-series только как музейные экспонаты для энтузиастов. Исследование неудачных технологий позволяет более позитивно смотреть на то, что фирма делает сейчас.

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Тестовая конфигурация и стоимость комплектующих на вторичном рынке:

Процессор AMD A8-7680 800р

Материнка Asus A68HM-Plus последним Bios ver. 2011 1100р

Оперативная память Goodram 2x4Gb 1866Mhz OC 1000р

Накопитель Hitachi 2Tb 900р

Блок питания Gamemax SFX 250Вт (0р т.к. вместе с корпусом)

Корпус Gamemax ST-607 500р

Охлаждение Titan K8 90mm 100р или боксовый кулер AMD 50р

Система Windows 7 Pro 64bit - 0р

Фото платы с боксовым кулером.

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Тест проводился с Titan K8 90mm - 3pin без регулировки слишком шумный. Еще одна вертушка на вывод воздуха. Питание CPU некрасиво проложено – меньше преград для вывода воздуха с корпуса боковым вентилятором. ПК работает тихо, при 1500 оборотов почти не слышно, с ограничением «экономия энергии» обходится без перегревов. Впрочем, 45Вт, ну да… 45… О проблемах с температурой поговорим ниже в обзоре.

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Корпус чуть толще фирменной зажигалки с авторской подписью легенды Zelot.





Спасибо Asus хотя бы за цифровые выходы на плате.

Приятный графический BIOS, много настроек, есть мониторинг, регулировка оборотов, настройка питания и прочее. Поддерживается разгон памяти.

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Система стабильно работала на 1866МГц

Можно выделить до 2Гб видеопамяти.



Неплохой функционал платы, но на нее нет достойных камней. Процессор с разблокированным множителем, условный Athlon X4 860К оторвется от А8-7680 на 5-10%. Игра не стоит свеч. Даже 45W APU и то оказался очень горячим.

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Тестирование проводилось в комнате с температурой +26 градусов. При легких задачах CPU грелся до 50-55 градусов!





«Нормальный ребенок» в «неполноценной семье FM2+»

Почти все процессоры FM2/FM2+ имеют ужасную производительность (FM1 и вовсе платформа, от которой тошнит даже фанатов AMD). Младшие А4 и А6 захлебываются даже в браузере и самых легких задачах. Почти весь модельный ряд был устаревшим еще в момент выхода. Когда в 2014 году Intel успешно завоевывал сердца покупателей, AMD выживала на грани и выпускала время от времени очередной APU-позор. Самые топовые А8 и А10 давали еще сносную производительность для конкуренции с первым/вторым поколением Intel Core. Они отличались немалым TDP и завышенной стоимостью, относительно их возможностей. Модели с разблокированным множителем давали шанс владельцам А88 плат почувствовать себя настоящими оверклокерами низшей лиги.

Неактуальный AMD FM2+ лучше неактуального Xeon X79Кхе-кхе, хоть в чем-то.









Как так случилось, что в 2018 году выходит процессор на уже старую платформу FM2+ во время процветания АМ4? Сложно понять этот парадокс. Видимо производители материнских плат попросили помочь слить остатки А68 плат (звучит бредово). Очень важный нюанс – этот капризный Carrizo работает только на чипсете A68 и то на последних версиях биос. Много людей столкнулись с проблемой несовместимости, когда покупали этот процессор для А88 чипсетов. Даже не все материнки А68 гарантировано работали с этим камнем. Технического геморроя A8-7680 принес достаточно чтобы люди еще больше разочаровались в AMD.

Топовые Атлоны (без встроенного видеоядра) неплохо гнались, но это накладывало ограничения на систему охлаждения и материнскую плату. Наш герой теста посередине.









Синтетика и бытовые задачи

В стоковом значении A8-7680 более производительный чем модели с разблокированным множителем. В моем тесте удалось получить еще больше «попугаев» чем в официальном списке PassMark.

Стрелка еле сдвинулась с места. Passmark видимо считает этот компьютер каким-то недоразвитым. Тем не менее 3597 баллов в кармане и настоящая улыбка фаната АМД на лице. Ощущения от использования можно сравнить разве что с 8 ядерными, 16 поточными Xeon – довольно медленно все выполняет. После современного железа компьютер кажется желейным и не очень отзывчивым. Проявляется это везде.

Все еще думаете здесь 45Вт? После прохождение бенчмарка процессор разогрелся до невиданных температур. И это с большим кулером без регулировки оборотов. Что будет в тесном корпусе с тихим вентилятором – страшно представить. Проблему решил очень просто. Для постоянного использования ограничил производительность на уровне 97% через панель управления. В играх ниже сможете увидеть, что разница заметна, но CPU на 20-30 градусов холоднее.

Скрины CPU-Z с бенчмарком. Для любителей рассматривать каждую деталь.

В браузере процессору тяжело. А это самый важный синтетический тест. А8 набирает все 65 баллов по Speedometer 2.0. Очень низкий показатель в наше время. Для примера, новые Alder Lake показывают 300-350, даже планшет iPad Pro 250+. Напишите в комментариях сколько набирает ваш компьютер в этом бенчмарке.

4К видео дается непросто. Есть пропуски кадров. Youtube смотреть можно, но желательно снизить разрешение.

Несмотря на статистику, 1440р ощущается плавно. Видео смотреть комфортно. Процессор нагружен на 50-80%.

Если не ограничивать мощность ЦП, то он доходит до 65+ градусов при просмотре видео. Выставив «экономия энергии» сразу снижаем на 20-25 градусов показатели и при этом плавность картинки не меняется.

А он точно игровой? Да, мощный, 4 ядра!

Проверять процессор с дискретной видеокартой не имеет смысла, так как во многих играх он упирается в свою CPU составляющую. АМД сделали насколько мощную интегрированную видеокарту (нет), что она слишком сильная для их 4 ядерного процессора.

GTA5. Низкие настройки 720р. Кадр очень удачный. На самом деле при быстрой езде по городу получаем не более 33-40 фпс, но ниже 30 показатель так и не упал. Играбельно, для любителей PS3 сойдет.

Ограничив CPU теряем несколько кадров, но снижаем температуру на 30%. Как только изменил настройки потребления энергии она начала падать и опустилась до 60-65 градусов. Без ограничений кулер греется до 85+. И дело не в термопасте (GD900), теплоотдача действительно огромная. 45Вт тут и не пахнет. С розетки это чудо вместе кушает 130-140Вт в GTA5.

MadMax работает бодро, 45-55фпс. Скрины с «экономией энергии» и «максимальной производительностью».

Blur (2010 год выпуска) оказался по зубам, но только на низких настройках. При переходе до высоких GPU не нагружена, как и на минимальных. Процессор не справляется и выдает на 25-30 кадров меньше.

DOTA2 стала слишком требовательной к процессорной части. В «горячем» режиме почти 60фпс, в активных боях 45-50. А раньше такое было на Core2Duo.

Ограничиваем ненасытный А8 и теряем от 10FPS. Все еще играбельно и можно наказывать 8000 ммр про игроков с 10 000 часов на аккаунте. Ссылка про самую некиберспортивную игру здесь.

Эмуляция NES 8bit вполне играбельна. Более 150 кадров в секунду. Думаю, этот процессор действительно можно называть игровым решением 2018 года.

Итоги

В 2018 году компания AMD выпустила 28нм процессор AMD A8-7680 для платформы FM2+. По сути этот камень является переделанным A8-9600 с AM4. Такой странный ход помог обновить жалкие ПК на FM2+ за 50-60 долларов (именно по таким ценам продавался 4 года назад этот «последний самурай»). Процессор еще кое-что может в бытовых задачах, он подойдет для нетребовательных пользователей, которым от ПК нужно набирать тексты, просматривать фильмы или играть в казуалки. На фоне современных АМ4 Athlon он выглядит глупой покупкой. Слабая процессорная часть, высокий нагрев, необходимость обновлять BIOS, поддержка только А68 чипсетов, необходимость в быстрой DDR3 памяти – у камня слишком много недостатков. И это лучший процессор из всех APU, что выходили на платформу ФМ2+. Даже старшие А10 с разблокированным множителем проигрывают А8-7680 в синтетике и реальных задачах. Каким он не был бы ужасным, на фоне своих родственников FM1/FM2/FM2+ это адекватный процессор, который может дать новую жизнь старому бабушкиному системнику. Он изгнанник в семье ФМ2+. Он лучший из худших – последний в своем роде. Последний Carrizo…