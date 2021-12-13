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Популярная платформа Steam собирает данные о «железе» своих пользователей, что позволяет удобно вести анализ рынка. Лаунчер анализирует такие данные: производители процессоров и видеокарт, операционные системы, количество ядер процессора, скорость Интернет соединения, количество пользователей по регионам и прочее.

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История о том, как Intel унижал AMD

Вся информация в статье базируется исключительно на данных из Steam. Точность подобной статистика оправдана большим количеством пользователей у этого лаунчера. Начнем анализ информации из соотношения рынка процессоров.

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Общий график с 2008 по 2021 год. Разрывы значат отсутствие данных за той или иной месяц, но общая тенденция остается понятной. После долгих лет уничтожения и превосходства AMD удалось вернуть прежние значения доли рынка на уровне 25-30%.

В 2008 году ситуация казалась вполне адекватной. «Зеленые» (многие не знают, что так раньше называли AMD из-за цветной гаммы старого логотипа) отставали от лидера, но все равно имели 36% рынка, что уже неплохо. 2-ядерные Атлоны и 4-ядерные Феномы предоставляли неплохую альтернативу Core 2 Duo/Quad на то время. Но дальше все пошло не по плану.

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Компания начала стремительно терять клиентов. После выхода i7 первого поколения большинство бросились к Intel. Доля рынка резко менялась на пользу Штеуд.

До выхода первых Ryzen ситуация была на грани. Встретить AMD процессоры можно было только у настоящих энтузиастов или пожилых людей, которым собрали компьютер для «Одноклассников».

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Казалось ничего уже не спасет компанию от краха. Соотношение 84 к 16 – это уничтожение, а не конкуренция. Покупаемость – лучший показатель качества и достойности продукта. В то время Intel доминировал. Но AMD удалось отбить часть потерянных клиентов.

Выход Ryzen 5xxx серии позволил почти вернуть компанию к показателям рынка 2008 года. Крайне удачный хит R5 5600X оказался востребованным даже при высокой стоимости. Хоть AMD проиграли войну за бюджетный рынок, но начали занимать топовый сегмент. Также многие дата центры внедряют процессоры Epyc, все популярней становятся среди энтузиастов «Тредриперы»

Смена частоты процессоров

Еще 20 лет назад частота в 3000МГц казалась невероятным показателем. Со временем частота росла. Статистика Steam наглядно показывает динамику. Это средние значения, поэтому энтузиасты, которые гнали свои камни до 5ГГц почти не влияют на данную диаграмму.

Графики показывают процентного соотношение частот процессоров. Имеются некоторые неточности, отображенные в виде пиков диаграммы. Но общая картина более чем понятна. Большинство процессоров работает на частоте 3.3-4.0ГГц. Естественно, имеются ввиду базовые частоты без учета разгонного потенциала или технологии TurboBoost.

Экстенсивное развитие технологий – нужно больше ядер!

Интел и АМД еще в 2006 году представили 2-ядерные процессоры. В начале 2000-х казалось одного ядра будет достаточно, но развитие технического прогресса потребовало большего. Компании пошли путем количественного наращивания мощности. Естественно, однопоток постоянно улучшался и становился сильнее, но и количество ядер росло крайне стремительно. Серверный сегмент не рассматриваем, так как там немного другие требования к производительности камней.

В 2008 году большинство пользователей Steam работали на компьютерах с 1 или 2 ядрами. Но 4 ядерники уже начали занимать значительную долю рынка. О неудачных 3-core Атлонах, Феномах почти никто не слышал. Были и двухпроцессорные станции, поэтому видна крошечная часто 8 ядерников уже в 2008.

Спустя всего 3 года 4 ядра стали уже нормой. Появились владельцы мощных компьютеров на 6 ядер (привет от Феномов и 1366 cокета).

Но далее темп наращивания ядер почти остановился. Выросло отношение 4 ядерных CPU. Опытные пользователи знают, что это благодаря тотальному уничтожению AMD конкурентом Intel. Почти 8 лет фирма АМД не могла предоставить ни единого достойного продукта (только хлам вроде AM3+, FM2+), а Штеуд воспринял это с позитивом. Относительно недавно i5 стали шестиядерными, i7 восьмиядерними, а недорогие i3 получили 4 ядра. А с 10 поколения бюджетки обзавелись еще и гипертредингом. Все благодаря платформе AM4.

И вот нынешняя ситуация: большинство все еще «сидит» на 4 ядрах, но крайне популярными стали 6 и 8-core CPU. Владельцев 12+ ядер пока почти не видно на фоне общей статистики, но с выходом LGA1700 этот показатель начнет стремительно расти.

Смена операционных систем

Динамика изменения ОС в статистике Steam имеет нетривиальный характер.

В конце 2008 года уже многие пользователи оценили новую Windows Vista, но эта ОС так и не сумеет опередить ХР. Ее быстро сменила более стабильная Windows 7.

Выход 7-ки является знаковым событием для компании Microsoft. Тогда это был инновационный продукт. Некоторые пользователи все еще считают, что пользоваться Windows 7 можно в 2021 году, но в большинстве случаев юзеров ожидают проблемы и "технический геморой". В наше время пользователь Windows 7 - это человек пожилого возраста или бухгалтер в неприбыльной конторе.

Уже к 2010 году соотношение между ХР и 7 сократилось до нескольких %. Vista потеряла не так много и все еще была актуальная.

Windows 7 продолжал захватывать рынок

Многие неоднозначно восприняли Windows 8 на релизе.

Все равно 8 и обновленная 8.1 понемногу начали отбирать % у Windows 7.

Казалось ничто не заставит всех пользователей 7 сменить ОС. Но разработчики программ думают иначе. После прекращения поддержки десятки миллионов юзеров сменили устаревшую ОС на более новую Windows 10.

Менее чем за год 10-ка завоевала 30+% рынка. Это самое стремительное развитие ОС Microsoft за все время.

Спустя еще 8 месяцев 10-ка окончательно закрепилась в топе Steam.

Абсолютный лидер и несколько % любителей некромантии. Windows 7/8/8.1 окончательно умерли и оставили лишь нотки ностальгии. Уважение тем пользователям, которые продолжают выживать и страдать на данных ОС.

Рынок графических карт, созданных для обработки изображения

Если с процессорами AMD показывает себя на рынке в 2021 году, как и в 2008, то графические чипы имеют иную историю. Рынок ЦПУ стабилизировался для АМД и теперь фирма вернулась в прежнюю форму. Но с видеокартами другая история. NVIDIA является и являлась мастодоном, доминантом, превосходящем конкурента во всех технических аспектах. Это отразилось на популярности графических адаптеров. Рассмотрим все детально с 2008 года до современности.

GeForce 8800 – желанная видяха того времени. Отличная мощность за свои деньги. В подарок пользователи получали огромное тепловыделение (привет сгоревшим 250Вт БП).

Выход серии HD48xx позволил оторвать кусочек пирога у превосходящего конкурента.

Популярные адаптеры HD4870, 4850 стали хитами своего времени. Они продавались по приятной цене и позволяли играть в любые игры тех годов.

Появление Intel в этом графике вполне ожидаемо. Миллионы ноутбуков работали на встроенной графике. Intel HD4000 даже сейчас позволяет играть в игры уровня DOTA2 в 60+ FPS.

I7-3770 + HD4000. Разрешение 1080p. Настройки «киберспортивные». Fidelity FX 70%.

Не удивительно, что Intel HD заняли приличную долю рынка, а Radeon уходит в прошлое. Отличные хиты вроде HD4770, 4870 уже не актуальны, а новых достойных продуктов тогда не было.

2015 год, NVIDIA продолжает удивлять мир технологичными продуктами, а AMD пытается выжить среди более успешных конкурентов.

Выход 10-го поколения NVIDIA окончательно добил Radeon и изгнал их в другое измерение. Сложно было встретить пользователя с видеокартой AMD Radeon. Крайне неудачные RX480, RX580 были ничтожно слабыми на фоне GTX1070, 1080. А среднебюджетная GTX1060 стала хитом продаж. Но этими непроизводительными "огрызкам" RX (так смеясь называли RX580 владельцы на 2 года более старых Nvidia среднего уровня) удалось занять пару % немного позже. Хотя за свою цену это были хорошие видеокарты.

Лишь в 2021 году RX580 сумела оказаться в чарте со смешными 2% доли рынка. NVIDIA оставила AMD вне конкуренции, как и в далекие времена. Если так пойдет и дальше, то многие юные пользователи даже не будут знать, что существуют графические адаптеры Radeon.

Компания AMD живет исключительно за счет консолей. Их видеокарты считаются неконкурентоспособными и отсталыми продуктами в отрасли компьютерного железа уже более 10 лет.

Итоги

Статистическая информация дает общее представление о глобальной ситуации. Можно многое фантазировать, но такому лаунчеру как Steam можно доверять. Миллионная аудитория позволяет сделать точную выборку и создать диаграммы. Интересно наблюдать за сменой лидеров ОС, развитием процессорного рынка и внезапным возвращением видеокарт 4 летней давности в 2021 году (привет от крипторынка). Динамическое развитие диаграммы в будущем возможно при колебаниях криптовалют, борьбе между AMD/Intel за рынок десктопов и ноутбуков, а также уровень внедрения Windows 11. Не стоит забывать о невероятном успехе ARM M1 от Apple. Вполне возможно, будущие поколения этого чипа могут стать настоящей угрозой для всего х86 рынка процессоров и даже для производителей видеокарт.















