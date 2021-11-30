О превосходстве Apple M1 Pro над флагманами AMD и Intel
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Все начиналось с iPad Pro. Когда был выпущен этот девайс многие не верили в показатели синтетических тестов Geekbench. Поразительной мощи мобильный чип уже приближался к уровню довольно сильных игровых ПК. Но тогда никто не беспокоился об этом. Поворотным моментом стало решение самой богатой корпорации в мире Apple прекратить сотрудничество с Intel и AMD. Оказывается, яблочной организации не нужны топовые процессоры i9 и дискретные видеокарты Radeon. В 2020 году был представлен чип начального уровня М1. Он показывал невероятный уровень производительности, но все еще не дотягивал до флагманских десктопных решений.
Обновленная версия М1 Pro, M1 Max превосходит самые дорогие ноутбуки на х86 процессорах в 90% случаев. В статье рассмотрим разные сценарии: синтетические тесты, архивация, компиляция кода, кодирование видео, накладывание эффектов и прочее. В большинстве тестов М1 «втаптывает в землю» Ryzen 9, Intel i9 последних поколений.
Кратко о Pro и Мах версиях
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Обновленные чипы получили большее количество процессорных ядер и значительное усиление графического адаптера – доступны модификации на 16 и 32 GPU cores. Стоит отметить унифицированную пам'ять, которая используется как в качестве ОЗУ, так и для графического чипа.
Цены не маленькие, но не выше чем Apple выпускала свои продукты на Intel. Но в этом поколении пользователи получают невероятную производительность в сравнении с лучшими х86 аналогами.
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Стоимость схожих по мощности ноутбуков на AMD/Intel не сильно отличается. Еще недавно это казалось не возможным: пользователь получает тонкий и автономный ноутбук премиального класса, который оказывается производительней любых более громадных и конкурентов, живущих от батареи в 3-10 раз меньше.
Apple M1 Pro в синтетике
В данном сравнении приведены результаты тестирования чипа M1 Pro, который имеет идентичную M1 Max производительность центрального процессора. Старшая модель отличается усиленным графическим ускорителем и поддержкой до 64Гб памяти. Но даже M1 Pro с легкостью обходит конкурентов в большинстве сценариев.
Флагманский ноутбучный чип AMD Ryzeon 9 5900HX не дотягивает до показателя нового ARM детища от Apple. О Ryzen 5, 7 серии говорить нет смысла – они находятся почти на одном уровне с бюджетным М1 2020 года.
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Однопоточная производительность решает в большинстве типичных задач офисного характера и это тест приблизительно отражает скорость обработки скриптов в браузере, файловых документов и прочее. Флагманский камень i9-11980HK лишь на несколько баллов обходит конкурента (теперь уже мобильные чипы Apple можно смело называть конкурентами самых дорогих процессоров Intel/AMD.
Apple M1 Pro vs Ryzen/Intel в реальных задачах
Обработка видео с помощью центрального процессора отражает немного иную ситуацию. Это редкий случай, где M1 Pro уступает многопоточным процессорам Ryzen.
В Blender 2.9x «айпадовский» процессор опять опережает Ryzen 9 5900HX при рендере на CPU. Intel i7 10 и 11 поколений и вовсе находятся вне конкуренции. Видимо рассказы на презентации о тотальном превосходстве над Intel не были излишними.
Этот тест крайне актуальный для программистов. М1 компилирует код на 65% быстрее Ryzen 9 5900HX и i9-11980HK. А еще говорят в народе: «время не купишь».
Математические вычисления не проходят так гладко. Оптимизация программы хромает и в результате M1 Pro оказывается на уровне i7-1165G7, перевес над которым в других тестах достигает двух- или трехкратных значений.
Работа в офисных приложениях с M1 Pro находится приблизительно на том же уровне, что и Ryzen 9 5980HS, i7-10870H. Новинка Apple немного уступила Intel Core 11 поколения.
Еще один тест, где Apple не оставляет шансов своим х86 конкурентам. 10 ядерный мобильный чип с легкостью обходит 16 поточные флагманы AMD Ryzen 9. Разница в скорости обработки данных достигает почти двукратного значения в сравнении с топовым APU Ryzen 7 5700U.
Конвертация PDF файлов в PNG формат занимает меньше всего времени на «улучшенном iPad’овском процессоре». М1 Pro прилично быстрее всех флагманов Intel/AMD.
Есть и вовсе неоптимизированные программы, которые работают ужасно на новом чипе. Подобное было на релизе М1 в 2020 году, но большинство разработчиков кинулись оптимизировать свой софт для перспективного рынка Mac OS.
PugetBench в Adobe Premiere Pro 2022 снова расставил все на свои места. М1 Pro не оставляет шансов умирающей х86 архитектуре.
В значении ‘Export Score’ новинка немного проигрывает, но этот тест очень показательный и демонстрирует, что даже не флагманский M1 Pro на 5-10% медленнее обрабатывает видео чем комбинация из самого мощного ноутбучного процессора и дискретной видеокарты RTX3070. При этом потребление энергии до двух раз меньше. Учтите, это M1 Pro, а не флагманский M1 Max, в котором графический ускоритель в 2 раза мощнее.
Воспроизведение видео при обработке показывает уже типичную картину – M1 Pro быстрее всех х86 аналогов с RTX видеокартами.
Тест Gigapixel AI позволяет х86 процессорам урвать первенство с преимуществом до 15-20%.
Тесты в видеоиграх
В Shadow of the Tomb Raider 16 ядерный графический чип M1 Pro оказывается немного медленнее RTX3050. Стоит учитывать сырую оптимизацию и возможную несовместимость новых Apple с Windows играми. Можно предположить, что флагман M1 Max будет как минимум на уровне десктопной RTX2060 или ноутбучной RTX3060.
В Metro: Exodus новинка легко обходит Core i7-11800H с RTX3050.
Потребление энергии
При максимальной нагрузке потребление энергии в среднем составляет 40Вт. Невероятный показатель для самого звания производительного сверхтонкого ноутбука в мире.
Итоги
У компании Apple достаточно денег, чтобы выкупить AMD, Intel и NVIDIA вместе взятых, но антимонопольный комитет не позволит провернуть подобное. Это и к лучшему. Эти деньги организация вкладывает в разработку собственных чипов. Фирма выделяет средств больше чем любая другая корпорация в этом направлении.
Не удивительно, что рынок в итоге получил самые производительные ноутбучные процессоры в мире с минимальным тепловыделением. Apple на этом не останавливается и готовится к завоеванию рынка десктопных компьютеров.
Учитывая темпы развития, невероятный потенциал и оптимизацию у них есть все шансы в ближайшие 5-10 лет в прямом смысле отправить в анналы истории все достижения Intel, AMD и NVIDIA.
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