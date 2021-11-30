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Все начиналось с iPad Pro. Когда был выпущен этот девайс многие не верили в показатели синтетических тестов Geekbench. Поразительной мощи мобильный чип уже приближался к уровню довольно сильных игровых ПК. Но тогда никто не беспокоился об этом. Поворотным моментом стало решение самой богатой корпорации в мире Apple прекратить сотрудничество с Intel и AMD. Оказывается, яблочной организации не нужны топовые процессоры i9 и дискретные видеокарты Radeon. В 2020 году был представлен чип начального уровня М1. Он показывал невероятный уровень производительности, но все еще не дотягивал до флагманских десктопных решений.

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Обновленная версия М1 Pro, M1 Max превосходит самые дорогие ноутбуки на х86 процессорах в 90% случаев. В статье рассмотрим разные сценарии: синтетические тесты, архивация, компиляция кода, кодирование видео, накладывание эффектов и прочее. В большинстве тестов М1 «втаптывает в землю» Ryzen 9, Intel i9 последних поколений.

Кратко о Pro и Мах версиях

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Обновленные чипы получили большее количество процессорных ядер и значительное усиление графического адаптера – доступны модификации на 16 и 32 GPU cores. Стоит отметить унифицированную пам'ять, которая используется как в качестве ОЗУ, так и для графического чипа.

Цены не маленькие, но не выше чем Apple выпускала свои продукты на Intel. Но в этом поколении пользователи получают невероятную производительность в сравнении с лучшими х86 аналогами.

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Стоимость схожих по мощности ноутбуков на AMD/Intel не сильно отличается. Еще недавно это казалось не возможным: пользователь получает тонкий и автономный ноутбук премиального класса, который оказывается производительней любых более громадных и конкурентов, живущих от батареи в 3-10 раз меньше.

Apple M1 Pro в синтетике

В данном сравнении приведены результаты тестирования чипа M1 Pro, который имеет идентичную M1 Max производительность центрального процессора. Старшая модель отличается усиленным графическим ускорителем и поддержкой до 64Гб памяти. Но даже M1 Pro с легкостью обходит конкурентов в большинстве сценариев.

Флагманский ноутбучный чип AMD Ryzeon 9 5900HX не дотягивает до показателя нового ARM детища от Apple. О Ryzen 5, 7 серии говорить нет смысла – они находятся почти на одном уровне с бюджетным М1 2020 года.

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Однопоточная производительность решает в большинстве типичных задач офисного характера и это тест приблизительно отражает скорость обработки скриптов в браузере, файловых документов и прочее. Флагманский камень i9-11980HK лишь на несколько баллов обходит конкурента (теперь уже мобильные чипы Apple можно смело называть конкурентами самых дорогих процессоров Intel/AMD.

Apple M1 Pro vs Ryzen/Intel в реальных задачах

Обработка видео с помощью центрального процессора отражает немного иную ситуацию. Это редкий случай, где M1 Pro уступает многопоточным процессорам Ryzen.

В Blender 2.9x «айпадовский» процессор опять опережает Ryzen 9 5900HX при рендере на CPU. Intel i7 10 и 11 поколений и вовсе находятся вне конкуренции. Видимо рассказы на презентации о тотальном превосходстве над Intel не были излишними.

Этот тест крайне актуальный для программистов. М1 компилирует код на 65% быстрее Ryzen 9 5900HX и i9-11980HK. А еще говорят в народе: «время не купишь».

Математические вычисления не проходят так гладко. Оптимизация программы хромает и в результате M1 Pro оказывается на уровне i7-1165G7, перевес над которым в других тестах достигает двух- или трехкратных значений.

Работа в офисных приложениях с M1 Pro находится приблизительно на том же уровне, что и Ryzen 9 5980HS, i7-10870H. Новинка Apple немного уступила Intel Core 11 поколения.

Еще один тест, где Apple не оставляет шансов своим х86 конкурентам. 10 ядерный мобильный чип с легкостью обходит 16 поточные флагманы AMD Ryzen 9. Разница в скорости обработки данных достигает почти двукратного значения в сравнении с топовым APU Ryzen 7 5700U.

Конвертация PDF файлов в PNG формат занимает меньше всего времени на «улучшенном iPad’овском процессоре». М1 Pro прилично быстрее всех флагманов Intel/AMD.

Есть и вовсе неоптимизированные программы, которые работают ужасно на новом чипе. Подобное было на релизе М1 в 2020 году, но большинство разработчиков кинулись оптимизировать свой софт для перспективного рынка Mac OS.

PugetBench в Adobe Premiere Pro 2022 снова расставил все на свои места. М1 Pro не оставляет шансов умирающей х86 архитектуре.

В значении ‘Export Score’ новинка немного проигрывает, но этот тест очень показательный и демонстрирует, что даже не флагманский M1 Pro на 5-10% медленнее обрабатывает видео чем комбинация из самого мощного ноутбучного процессора и дискретной видеокарты RTX3070. При этом потребление энергии до двух раз меньше. Учтите, это M1 Pro, а не флагманский M1 Max, в котором графический ускоритель в 2 раза мощнее.

Воспроизведение видео при обработке показывает уже типичную картину – M1 Pro быстрее всех х86 аналогов с RTX видеокартами.

Тест Gigapixel AI позволяет х86 процессорам урвать первенство с преимуществом до 15-20%.

Тесты в видеоиграх

В Shadow of the Tomb Raider 16 ядерный графический чип M1 Pro оказывается немного медленнее RTX3050. Стоит учитывать сырую оптимизацию и возможную несовместимость новых Apple с Windows играми. Можно предположить, что флагман M1 Max будет как минимум на уровне десктопной RTX2060 или ноутбучной RTX3060.

В Metro: Exodus новинка легко обходит Core i7-11800H с RTX3050.

Потребление энергии

При максимальной нагрузке потребление энергии в среднем составляет 40Вт. Невероятный показатель для самого звания производительного сверхтонкого ноутбука в мире.

Итоги

У компании Apple достаточно денег, чтобы выкупить AMD, Intel и NVIDIA вместе взятых, но антимонопольный комитет не позволит провернуть подобное. Это и к лучшему. Эти деньги организация вкладывает в разработку собственных чипов. Фирма выделяет средств больше чем любая другая корпорация в этом направлении.

Не удивительно, что рынок в итоге получил самые производительные ноутбучные процессоры в мире с минимальным тепловыделением. Apple на этом не останавливается и готовится к завоеванию рынка десктопных компьютеров.

Учитывая темпы развития, невероятный потенциал и оптимизацию у них есть все шансы в ближайшие 5-10 лет в прямом смысле отправить в анналы истории все достижения Intel, AMD и NVIDIA.



