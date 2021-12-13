«Скачать хламосборку для вашего компьютера бесплатно на нашем трекере» - типичная ошибка начинающих юзеров. Самые кривые Windows 10/LTSC от популярных авторов-сборщиков.

Создание обрезанных версий операционных систем – редкое явление, которое встречается разве только в Рунете или не слишком хорошо развитых странах. Низкий уровень компьютерной грамотности – главная причина, почему люди в СНГ все еще скачивают неофициальные, переделанные и сомнительные Windows. Здесь собраны 5 худших современных Windows 10 (по мнению самих пользователей). Опытные компьютерщики называют их хламосборками или г-носборками.

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1. Новая LTSC от OVGorskiy. Первое место – по всем факторам. Но, тем не менее, эта система востребована, поэтому присутствует на портале. Популярное – не означает лучшее, но поскольку сборки этого автора многие охотно устанавливают, то не трекеры не ограничивают эту возможность. Выбрав довольно удачную конфигурацию, сборщик не сумел воплотить ее в жизнь, система работает криво и не проходит проверку. Привет от BSOD гарантирован.

2. LTSC ZverDVD 2020. Самая типичная хламосборка. Много мусора, подозрительные настройки, странная и абсолютно не оптимизированная конфигурация. За отсутствие троянов вряд ли кто-либо поручился бы. Плюс к этому, сборка собиралась в аудите. Рейтинги ZverDVD ниже плинтуса.

3. Сборки PreRelease от Лопаткина. Сборщик сделал ее из самой сырой версии Windows 10 (которая выпустится осенью 2020 или вообще в 2021 г.) экспериментальную сборку и выкладывает. Затем юзер, который не разбирается в версиях, скачивает и устанавливает такую систему везде подряд. Ошибки и вылеты – типичная ситуация для юзеров этого хлама. Еще одна г-но LTSC система в коллекцию.

4. Win10 Pro 2004 by UralSoft. Это довольно громоздкая г-сборка с изменениями в интерфейсе, различным мусором в системе и очень сомнительным уровнем надежности. По стилю сборка очень близка к ужасным творениям OVGorskiy и ZverDVD. Нулевая безопасность, вылеты, ошибки реестра.

5. Win10 Pro 2004 v.11 Matros Edition. Редкий представитель хламосборок. Почти ничем не отличается от оригинала, но никто не дает гарантий безопасности. Скачайте лучше оригинал, добавьте в него DirectX и RuntimePack. Бонусом идет набор нескольких ненужных утилит, которые засоряют место на диске. Сборка свидетельствует о низкой квалификации автора.

Как показывает практика, большинство современных г-сборок основаны на LTSC, что явно портит репутацию коммерческого продукта. Сама по себе корпоративная Windows является хорошим вариантом для внедрения в рабочую среду, где не меняют программное обеспечение длительное время. Неопытные юзеры продолжают скачивать низкопробные продукты. После обнаружения определенного количества проблем они пишут предупредительные отзывы для молодого поколения, желающего установить «самую лучшую операционную систему».

«Лучшая г-сборка винды всех времен это от индусов с сайта microsoft.com. Остальное для детей, техноизвращенцев и пожилых людей» - Андрей Бойко, Middle Front-end (Vue.js) Developer, SP//Dev, Украина.