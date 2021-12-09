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Игровые компьютеры больше не нужны - сообщает годовой отчет Global Gaming Market

Мобильные игры продолжают набирать обороты, а компьютеры и стационарные приставки стремительно теряют свое значение. Nintendo Switch - единственная успешная консоль или почему казуальные игры продаются активней ААА тайтлов.
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Рынок х86 домашних компьютеров медленно умирает. Если ноутбуки все еще охотно продаются, то классические ПК являются уже куда более редким явлением. Кому нужны большие и громадные блоки с кучей проводов, если 90% времени люди проводят в телефонах или за просмотром «умного» ТВ. Те, кто работает дома обычно используют легкие ноутбуки

Глобальная статистика: ПК и консоли умирают, мобилки доминируют

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Newzoo 2021 Global Games Market Per Segment 2021

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2021 год подходит к концу. Тенденция глобального рынка показывает стремительное падение доходов консолей и компьютеров. Браузерные игры на ПК быстро умирают, ААА тайтлы плохо продаются, новые комплектующие (видеокарты) уходят на коммерческие нужды. Типичный игровой компьютер становится редкостью в семьях. Главная аудитория в большинстве игр – это дети и казуальные игроки. Не удивительно, что мобильный телефон стал самым лучшим игровым устройством без наименьшего намека на конкуренцию. 

 

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Newzoo Global Games Market Forecast 2021

Эксперты прогнозируют дальнейший рост рынка игр, но только за счет мобильных устройств, казуальных бесплатных проектов, которые живут на пожертвованиях игроков. Лишь благодаря Android/iOS доходы компаний продолжают расти в глобальном масштабе. Если так пойдет и дальше, то ПК игры станут лишь местом развлечения крохотной горстки энтузиастов, как это было в 80-х годах. 

Nintendo – единственный аналог PlayMarket/AppStore

Уменьшение доходов консольных компаний – это удивление в отличие от умирающего ПК гейминга. Если бы не казуальные приставки – этот рынок был бы обречен на вымирание, как и домашние игровые х86 компьютеры. Неделя распродажи 2021 стала лучшей для Nintnedo Switch в Британии за всё время. Тотальная доминация над аналогами (Sony, XBOX). Бандл Switch + Mario Kart 8 +3 месяца подписки NSO украл шоу Чёрной Пятницы. Популярная и удачная консоль Xbox Series S на втором (очень отдалённом) месте.

Кристофер Дринг

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Чёрная пятница в Великобритании позволила Nintendo с легкостью обойти конкурентов. Марио Карт 8 – игра, которая заработала больше чем 95% современных ААА+ тайтлов с огромным бюджетом. Вот и ответ, почему инвесторов не интересуют сверхреалистичные проекты с качественной графикой. 

PlayStation®5 | Play Has No Limits | PlayStation

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PS5 продавалась не так охотно, как ХВОХ. До портативной консоли Nintendo не дотягивается ни один производитель. И все равно на фоне невероятного успеха Switch рынок медленно сдает позиции, о чем свидетельствует приведенная статистика. 

Мобильный гейминг – перспективное будущее всей индустрии

Выход портативных консолей как Steam Deck может частично спасти ситуацию и немного продлить жизнь играм на Windows. Игровая индустрия является лишь бизнесом. Если не будет стабильных доходов, тогда крупные организации перейдут на другие платформы. Например, разработчикам PUBG уже все равно на Steam версию, ведь упрощенная, казуальная PUBG Mobile куда более привлекательный объект в плане доходности. 

Азиаты не воспринимают ААА гейминг. Все что нужно – это телефон и возможность быть лучше, чем твой сосед. В одном только Китае геймеров больше чем жителей в Европе. Имеются данные по 2020 год, учитывая постоянный рост в этом направлении, их уже около 700 миллионов. Из этих несколько сотен миллионов активных игроков всего несколько процентов «ПК-геймеров». Компьютер для игр – это устаревший стереотип, неактуальное решение.

 

 

Россия – невероятно крошечного размера рынок игр, который не интересует большинство инвесторов. Доходность с RU зоны насколько мизерная, что ее часто не учитывают в глобальном плане. На карте отмечены зоны активного развития рынка. 

Хотя на российском рынке игр, стриминга и киберспорта, безусловно, существует множество возможностей, в будущем могут возникнуть проблемы с ростом по сравнению с другими рынками из этого отчёта.

Из отчёта Google

 

Африка быстро набирает обороты. Все благодаря мобильным играм. Консоли продвигаются медленно (высокая стоимость игр не позволяет захватить большую долю), а на компьютеры и вовсе смотрят как на офисные машины для набора текста. ПК – это не игровой продукт. 

 

Игровой компьютер – нишевый продукт для энтузиастов. На фоне роста рынка игр такие ПК продаются все хуже.

Эксперты предполагают, что объём отрасли преодолеет порог в 200 миллиардов долларов к 2023-му году и достигнет 218,7 миллиарда долларов к 2024-му.


При этом соотношение мужчин и женщин в регионе почти идентичное. Игроков мужского пола в 2021-м году было 54%, а женского — 46%. Собранные данные показывают, что в регионе больше всего игроков в возрасте 25-34 лет (29% от общей аудитории) 45+ (26% от общей аудитории). Самый маленький сегмент — игроки в возрасте 18-24 лет. Их всего 21%. Но это не учитывается невероятно большая аудитория до 18 лет Большинство геймеров, а именно 78%— ветераны, 19% — непостоянные игроки и лишь 3% — новички.

 Топ-5 лучших турниров по мобильным играм | Киберспорт | CQ.ru

Вот пример будущего киберспорта. «Сидеть за огромными компьютерами перед 27 дюймовыми мониторами – это для пенсионеров. Настоящий скилл за мобилками проявляется.» Именно такого мнения 80-90% основной аудитории игр.

Итог

Читерство в киберспорте. Популярность mobile gaming - LoginCasino

Компьютеры еще долго будут незаменимыми средствами в офисах и прочих коммерческих заведениях. Это отличный рабочий инструмент. Для игр и мультимедиа в домашних условиях их все реже и реже используют. Влияние майнинга криптовалют лишь немного ускорило неизбежное. Каждый год доля рынка ПК геймеров уменьшается на несколько %. Даже консоли потеряли значительную часть прибыли относительно мобильного гейминга. Лишь благодаря казуальным проектам на Nintendo Switch производителю удается удерживать позиции. Ведь кому нужен прорывной и невероятный симулятор MFS2020 если есть веселые покатушки на миниатюрных машинках с Марио и другими героями любимой вселенной? Если у вас уже есть игровой ПК – сейчас лучшее время для наслаждения качественными видеоиграми. Ведь с каждым годом ААА проекты выглядят все менее перспективными для инвесторов.

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аналитика sony игра xbox nintendo консоли мобильные игры игр рынок игр
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