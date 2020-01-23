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Основное железо, которое будет установлено в системе, описано в первой части цикла. При сборке любой системы всегда возникают те или иные нюансы, которые, читая обзоры и ползая с рулеткой в корпусе, предусмотреть невозможно. Материнская плата Gigabyte TRX40 AORUS XTREME особенная во всем, соответственно и нюансов имеет довольно много.

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Поскольку не всегда есть возможность прийти в магазин и купить ту или иную железку, то мы нередко заказываем в интернет-магазинах. Здесь нас и ждет одна из особенностей Gigabyte TRX40 AORUS XTREME — вес. В некоторых случаях придется потратиться.

Плата в заводской упаковке весит 4,8кг, что на мой взгляд много. Много? Но зато упаковано все на совесть и точно не повредится при доставке. Взвесить в упаковке от магазина, к сожалению, не догадался. Руки чесались побыстрее открыть.

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Также, стоит обратить внимание, что на плате, из-за развитой системы охлаждения VRM, крепежных отверстий на одно меньше - 8 вместо стандартных 9. Для того чтобы добраться до 2-х нижних крепежных отверстий, необходимо снять нижний кожух.

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Рассматривая фотки платы в этих ваших «интернетах», читая обзоры, недоумевал: если у платы просто конский VRM с конскими же радиаторами, то зачем там маленький вентилятор под кожухом? Когда начал собирать, то увидел возможную причину такого решения. Плата, несмотря на габариты, скомпонована довольно тесно. Крайний модуль памяти может перекрывать поток воздуха на радиатор, да и судя по форумам, многие используют СЖО, значит лишний обдув радиатора VRM точно не помешает. Профиль вентилятора VRM настраивается так же как и все остальные вентиляторы. В «тихом» режиме до 90гр он просто не запускается.

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Если вас беспокоит шум от этого вентилятора, то скажу вам — не парьтесь. Если вы сможете нагрузить систему до состояния, когда VRM заметно нагреется, то ваша СЖО или воздушный кулер на процессоре будут шуметь намного сильнее. В столь мощных системах рассчитывать на абсолютную тишину типичного домашнего ПК не приходится. На максимуме процессор кушает свои положенные 280Вт, и его надо как-то охлаждать.

Если вы любитель часто менять NVME накопители, то плата будет для вас настоящим адом. :)

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Добраться до любого из NVME накопителей на плате, без демонтажа видеокарты и снятия одного из красивых защитных кожухов — невозможно. Таков современный тренд и с этим надо как-то жить.

Процесс выглядит примерно так:

Демонтируем видеокарту >> откручиваем 3 или 4 болта на защитном кожухе >> ставим накопитель >> прикручиваем кожух на место >> ставим видеокарту обратно.

Причем один из болтов на кожухе, он выделен красным, не несет никакого смысла — просто декоративный, и откручивать его необязательно. Я его по незнанию открутил, а потом думал, что потерял длинный болтик. :)

В общем, на первый взгляд процесс выглядит не сильно приятно. Но не все так страшно. На своей прошлой системе, за 2 года, мне ни разу не потребовалось лезть к NVME дискам.

Но если процедура для вас настолько не приятна, что аж «кющать не можете», то в комплекте идет плата расширения на 4 NVME накопителя. И вот эта плата — это реальная лопата размером с добрую 2080. В общем, я хотел сказать, что она большая, и при установке следует понимать, что в ряде случаев она может ухудшать охлаждение видеокарты.

На фото ниже «лопата» в сравнении с немаленькой 2080ti от ASUS:





Для сравнения. Снизу 2080ti сверху плата расширения на 4 NVME.





Впрочем, после установки расстояния между платами 28мм, этого должно хватить для более или менее сносного охлаждения видеокарты. Напомню, данная модель 2080ti имеет систему охлаждения высотой в 2,7 слота. Если сильно не «экстрималить», то с обычной двухслотовой видюхой все будет еще лучше.





Околосокетное пространство скомпоновано довольно просторно. Там хватит места и для водоблока СЖО, и для немаленького кулера Thermalright Silver Arrow TR4.

Видеокарта не мешает установке процессорного охладителя.

А вот с установкой высоких модулей памяти в ближайшие к гнезду процессора слоты могут быть проблемы. Мои «корсары» встали с небольшим запасом, но вытаскивать модуль при этом надо очень аккуратно, а вставить его по всей видимости не получится. Впрочем, утверждать на 100% не могу. Вставлять не пробовал.

В рекламных проспектах особо подчеркивается наличие с обратной стороны платы алюминиевой пластины с «нано-карбоновым» покрытием. Пластина действительно есть, насколько там покрытие нано и карбоновое - не знаю. На вид обычная порошковая краска.

Эта пластина привносит свой ряд, неприятных на мой взгляд, нюансов. Всем известно, что платы в корпусе ставятся на металлические, а реже пластиковые стойки высотой примерно 6,1-6,5мм. Этот небольшой зазор, между платой и стенкой корпуса, все используют по-разному. Производители плат могут там распаивать полевые транзисторы для VRM, в некоторых случаях с обратной стороны платы даже ставят NVME диски. Производители корпусов делают всякие выштамповки на стенках корпуса, для болтов, например, или для каких-то своих нужд. В моем случае с обратной стороны можно закрепить SATA SSD. Для этого сделана выштамповка под болтик высотой примерно 3мм.

При сборке мне и в голову не могло прийти, что задняя пластина платы съест все расстояние и эта выштамповка упрется в защитную пластину. В итоге, защитное нанопокрытие было с успехом поцарапано. :)

Беда разумеется не велика, но неприятно. Зато можно оценить толщину нано покрытия — она никакая. Соплёй перешибить можно. :)

В общем, с помощью бормашины и такой-то матери эта выштамповка была спилена до минимально возможной высоты, металл закрашен в цвет, а сверху наклеена черная изолента, куды`ж без нее. Но защитная пластина платы все равно немного упирается.

На этом мои приключения конечно же не закончились.

На шасси для монтажа платы, отверстия для проводов прикрыты красивыми силиконовыми вставками.

Их высота примерно 3мм. Т.е при проектировании корпуса люди подразумевали, что между платой и стенкой шасси будет расстояние, которое они могут использовать. Но тут врывается Gigabyte с защитной пластиной с каким-то там покрытием и «съедает» весь запас.

На самом деле, как по мне, претензии надо предъявлять не столько к Gigabyte, сколько к BeQuiet. Заявили поддержку формата XL-ATX, а на деле эта поддержка на пределе возможностей корпуса.

В итоге, если просто прикрутить плату к креплениям, то она заметно изгибается.





Впрочем, силиконовые вставки все равно придется удалить. С ними пространства для проводов совсем не остается.

«Куда-то здесь» надо продеть жгут проводов от разъема ATX. Он туда войдет? Не думаю.

В общем, красивые силиконовые вставки выкидываем. Они в данном случае только мешают.

Ставим плату на шасси, все прикручиваем. Начинаем примерять крепление кулера для процессора.

И тут меня ждал еще один сюрприз. То ли AMD таки немного изменила крепление охладителя, то ли допуски при производстве кто-то из производителей не выдержал. Дело в том, что крепление кулера не вставало на стойки как положено. Не хватало буквально пары десяток.

Установить можно было только с перекосом, и нормально закрутить гайки было невозможно.

Можно конечно кидаться какашками в производителя, написать ему гневное письмо и ждать пару месяцев, когда он пришлет тебе новое крепление. Но зачем, если есть бормашина? :)

Берем соответствующую насадку и аккуратно делаем из круглого отверстия овальное. Все дело, вместе с периодическими подмерами крепления, заняло 10 минут. Считаю, что производителю все-таки надо будет написать. Обратная связь - это всегда хорошо.

После доработки крепления встали как родные.

В целом все готово для установки процессора и прикручивания радиатора с вентилятором.

Мазюкаем термопасту. Я воспользовался инструментами, которые были в комплекте с охладителем. Тут стоит вспомнить замечательный на мой взгляд ролик, посвященный всем хейтерам.

Собрал на Райзене — лох, потому что есть Интел;

Собрал на Интеле — лох, потому что есть Райзен;

Размазал пасту — лох, потому что надо было не размазывать;

Не размазал пасту — лох, потому что надо было размазывать.

У меня вопрос! За кого нас держит компания Thermalright, когда кладет в комплект карточку для размазывания термопасты? :)





В общем, признаюсь — я размазываю. Не люблю, когда весь процессорный разъем загажен выдавленной термопастой. Размазываю с особым цинизмом. Способ не новый, но вдруг кто не знает. Смотрите фотки ниже.

Получается тонкий и равномерный слой. Без лишней термопасты. В итоге, когда снимете кулер, все будет чисто и аккуратно.

Теперь просто отрываем малярный скотч, и крепим на место кулер.





Далее следует описать, на мой взгляд, самый важный нюанс. Если будете покупать эту плату, его обязательно надо иметь в виду. Дело в том, что по классике, у всех плат большинство разъемов на плате «смотрят» вверх. У Gigabyte не так. У всех капусту солят, а у Gigabyte соль капустят. :) У Gigabyte все разъемы собраны с одной стороны платы, что есть несомненный плюс, но смотрят они вдоль платы, что есть, на мой взгляд минус. Казалось бы пустяк, но для проводов сбоку платы нужно расстояние хотя бы 5-7см. Я собирал систему в двух вариантах — классическом, когда процессор сверху, и перевертыш, когда процессор снизу. В классическом варианте расстояние сбоку платы было слишком маленьким, и работать с проводами было жутко неудобно.





В «перевертыше» расстояние от края платы получилось намного больше, и монтаж проводов было делать сильно проще.

Как видно из фоток, при изменении компоновки корпуса необходимо переставить шасси с дисками. Я не проверял, но возможно шасси с дисками можно перевернуть таким образом, чтобы расстояние от края платы увеличилось в обоих вариантах. Но как видно из фоток, вентиляторы на приток уже установить не получится. Впрочем, в моем случае их и не будет.

Немного забегая вперед, скажу, что вариант «перевертыш» мне очень понравился. Как с точки зрения температур компонентов, так и с точки зрения удобства монтажа и аккуратности внешнего вида внутри корпуса.

Ну и еще немного фоток. Их в статье и так овер 9000, добавив пару-тройку ничего не испортим. :)

Как и обещал ранее, вся перфорация сзади корпуса заклеена пленкой в цвет. С учетом того, что корпус будет стоять под столом — смотрится отлично.





Боковые стенки я все же обработал нормальной шумо-виброизоляцией.





Родная хоть как-то и работает, но плотность у нее очень низкая. В итоге работает только номинально. Пришлось потратить час, оторвать родную «шумку» и наклеить нормальную.

Одинаковые по площади кусочки шумоизоляции — 29х57 мм.

Слева родная, справа новая, которую наклеил. Родная шумоизоляция имеет плотность 0,05 гр. См. кв. Новая — 1,82гр. См. кв. Во сколько оно там отличается даже считать не хочу.





Вот так все выглядит в варианте «классик», когда процессор расположен сверху:





А вот так в варианте «перевертыш», когда процессор снизу:





С обратной стороны оба варианта выглядели примерно одинаково. На фото ниже «перевертыш».





Все! Работа закончена.

Корпус установлен на своем месте — под столом. Kubuntu 18.04 установлена, и система запущена в работу. Немного тестов: энергопотребления, температур в Prime95, сравнения со старой системой будут в следующей части. Но сразу скажу, каких-либо откровений ждать не стоит, так как тестировал просто для интереса. Система не разгонялась.

Выкладывать малопонятные и ненужные тесты в моих специфических задачах не вижу смысла.

P. S. Кто-то может спросить: какого не оторвал пленку с радиаторов. Спрашивали? Отвечаем. Чтобы ничего не повредить в процессе сборки, пленку снимаю только перед тем, как окончательно запускаю систему в работу. Если она конечно сама не отваливается в процессе сборки.

Часть 1

Часть 2

Часть 3

Часть 4



