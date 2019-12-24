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В первой части материала мы определились с целями по доработке корпуса. В этой части перейдем к конкретике.

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Доработка шумоизоляции

Какая ни какая, но шумо- и виброизоляция присутствует с завода — боковые стенки не «звенят», точно такой же материал наклеен на верхнюю крышку и переднюю дверцу. Вполне разумно. Других больших площадей нет, а оклеивать мелкие площади — дорого в производстве. Материал можно поменять на более эффективный, но вот родной отдирать неохота. Пока оставим как есть.

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При осмотре выяснилось, что кожух блока питания при простукивании «звенит». На металле никакой виброизоляции нет.

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Вырезаем и наклеиваем на внутреннею сторону автомобильную шумоизоляцию толщиной 2мм. Отлично! Металл не «звенит».

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Но осталась другая беда — пластиковые накладки при постукивании дребезжат, а значит есть риск, что в работе от вибраций они начнут «петь». Всего накладок на кожухе 5.Две закрывают посадочные отверстия для 120мм вентиляторов, там присутствует перфорация, средняя накладка закрывает посадочное место для SSD, две накладки по краям просто декорация.

Можно было заглушить все накладки виброизоляцией, но решил скомбинировать.

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Дело в том, что у вентиляторных накладок расстояние между перфорацией и низом крышки — 3,5мм. У меня есть подходящий шумопоглощающий материал, похожий на поролон, толщиной 4мм. Если наклеить его, то для накладки будет подпор, и она дребезжать не будет, а шум, хоть немного, но загасим.

Вот так это выглядит:

Остальные накладки обработал обычной шумо- и виброизоляцией толщиной 3мм.





Проверил в сборе — ничего не звенит, не дребезжит.

Теперь самые сложные этапы — пилить, резать. В общем, то, чего многие боятся. :)

Для начала освободим место для «дыхания» одного из верхних вентиляторов. Как я писал выше, совершенно лишняя крышка перекрывает почти весь выхлоп.

На фото ниже эта часть отмечена красным (оригинальное фото не моё):





Берем электролобзик, пилку по фанере или дереву, отпиливаем лишнее. Полностью убрать эту крышку невозможно, так как к ней крепится плата с разъемами и кнопками. Пилить лучше на низких оборотах, на высоких пластик плавится. В результате получаем свободное место под «выхлоп» вентилятора:





Теперь на очереди перфорация перед вентиляторами. Вооружаемся бормашиной и отрезным диском, лучше не одним. У меня были диски Dremel 409. При отпиливании всех решеток сломал три диска. Желательно закрыть все лишние места пленкой или тряпкой, так как отлетающие опилки могут оставить следы на окраске, что будет не кошерно. Есть способ обойтись без бормашины — откусить решетки по краям кусачками. Но смотреться будет очень колхозно, не советую так делать.

Результат на фото ниже:





Вентилятор на задней стенке прикрыл решеткой в цвет корпуса. Необязательно, но так положено, чтобы случайно не попасть пальцами.





Края металла нужно обработать, чтобы не порезать руки, голый металл закрашиваем в цвет. Практика показала, если не закрасить, за несколько лет может появиться ржавчина.

На фото вся лишняя перфорация временно заклеена малярным скотчем. В дальнейшем все будет заклеено в цвет. Пока материал не подобрал. Вероятно придется заказать черный Oracal — пленка так называется.



Теперь примемся за переднюю, нижнюю и верхнюю крышки.

Возни там будет много. Забегая вперед скажу: до доработки площадь «выхлопных» отверстий верхней крышки составляла всего около 40 кв. см. После доработки стало 153 кв. см. Так что стоит поработать.



Крышку надо разобрать. Точнее необходимо снять декоративные решетки.

Снимать нужно аккуратно, так как лепестки отгибаются буквально пару раз, а потом отламываются.

Далее заклеиваем малярным скотчем места, которые можно повредить, и лобзиком выпиливаем все лишнее. Но внимательно следим, чтобы не выпилить важные части, какие-то ребра жесткости надо оставить.

Вот так все выглядит в сборе:





Внешний вид практически не пострадал. В реальной жизни, без вспышки, отличить "до" и "после" не возможно. А вот площадь «выхлопа» увеличилась существенно. Переднюю крышку дорабатываем по аналогичному сценарию.

Но есть один маленький нюанс.

Чтобы больше воздуха забиралось в районе дисков, примерно 25% сверху решетки лучше заклеить изнутри черной изолентой. Так мы более грамотно распределим поток воздуха.



Самое время заняться нижней крышкой.

С ней все немного сложнее. Необходимо оценить, что можно выпилить, а что нельзя.

Я выпилил центральное ребро жесткости, а вместо него сделал усиливающую вставку из алюминиевого квадрата. На ощупь жесткость крышки на скручивание осталась примерно такой же.

Результат на фото ниже:

Пилил электролобзиком, пилкой по металлу и на низких оборотах. Пилить этот сэндвич из анодированного алюминия и пластмассы то еще удовольствие. Все места, которые можно поцарапать или повредить в процессе, рекомендую заклеивать малярным скотчем. Я также заклеил двумя слоями малярного скотча подошву лобзика. Все получилось довольно аккуратно. Края алюминия обработал, чтобы не резали руки, закрашивать не стал. Снизу не видно, да и краски подходящей в наличии не было. Усиливающая вставка обтянута в черную термоусадку, чтобы в глаза сильно не бросалась. Крепится она на 4 болта М2.5 из нержавейки с головкой под шестигранник.

Самое время измерить площадь входных и выходных отверстий.

Вот что у меня получилось:

Вход воздуха:

Площадь забора с передней крышки — 35 кв. см

Площадь забора с нижней крышки — 378 кв. см

Площадь боковых отверстий в нижней крышке - 39 кв. см



Итого общая площадь забора воздуха - 452,68 кв. см



Выход воздуха:

Площадь «выхлопа» верхней крышки - 153 кв. см

Заднее «выхлопное» отверстие - 132,73 кв. см



Итого общая площадь «выхлопа» — 285,73 кв. см



Из измерений видно, что площадь входа существенно превышает (в ~1,6 раза) площадь выхода. По негласным правилам необходимо превышение хотя бы 2 раза. Но я пока не вижу вариантов доработки без изменения внешнего вида. Например, можно сделать дополнительное отверстие на боковой крышке, но до результатов измерений лучше не портить внешний вид.

После всех доработок корпус можно собрать и полюбоваться результатом.

Снаружи никаких видимых повреждений нет:





В следующей части займемся расчетами и выбором вентиляторов.

Часть 1.