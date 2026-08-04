Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
10test

Текст опубликован в личном блоге и его автор не имеет отношения к администрации сайта

MapFour выпустила электровелосипед Roam (ST) с полной подвеской для туризма
Электродвигатель электровелосипеда способен развивать крутящий момент до 100 Нм
реклама

Компания MapFour расширила свой ассортимент электровелосипедов, выпустив новую модель Roam. Помимо традиционной версии с ромбовидной рамой, компания представила модификацию с заниженной рамой под названием Roam ST.

MapFour Roam (ST). Источник изображения: MapFour

Разработанный с учетом требований к комфорту во время длительных поездок, Roam (ST) позиционируется как электровелосипед класса "внедорожник". Его конструкция включает двухподвесную систему: передняя амортизационная вилка имеет ход 100 мм, а задний амортизатор — 60 мм. Вес велосипеда, в зависимости от комплектации рамы, достигает 34 килограммов. Эта цифра, хоть и значительна, является типичной для полностью оборудованных электровелосипедов-внедорожников.

реклама

За тягу в велосипеде отвечает центральный электродвигатель Mivice X700, способный развивать крутящий момент до 100 Нм. Система, оснащенная датчиком крутящего момента, чутко реагирует на усилия велосипедиста. Энергию обеспечивает аккумулятор емкостью 720 Вт·ч. Привод на заднее колесо осуществляется через карбоновый ремень Michelin, передающий мощность на пятискоростную планетарную втулку Shimano Nexus.

MapFour Roam (ST). Источник изображения: MapFour

В стандартное оснащение Roam (ST), как и подобает практичному трекинговому велосипеду, входят полноразмерные крылья, задний багажник и подножка. В сфере программного обеспечения реализована функция RideGuard, включающая GPS-мониторинг, возможность разблокировки со смартфона и пошаговую навигацию, выводимую непосредственно на дисплей руля.

#электровелосипед #michelin #shimano #mapfour #mivice x700 #roam (st)
Источник: notebookcheck.net
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России одобрено строительство рекордного в Европе по высоте 710-метрового небоскрёба
Китайские литографы отстают от нидерландской ASML по-прежнему на четыре поколения
Первый полностью импортозамещённый самолёт МС-21-310 впервые поднялся в воздух
В России сравнили основные параметры ПД-35 и Rolls-Royce Trent 1000
Китай внедрит квантовые технологии в энергосети для борьбы с отключениями электричества
Новые часы Fenix 9 получат на выбор дисплеи AMOLED или MiP и спутниковую связь в отдельной версии
Археологи обнаружили в Италии гробницу гигантов в хорошем состоянии
Alibaba выпустила новую версию чат-бота Qwen3.8-Max в борьбе за лидерство в сфере ИИ с США
Эксперт сравнил GeForce GTX 1080 Ti и RTX 5060 в ряде современных игр
Toyota представила самую дорогу Corolla в истории модельного ряда за 5 млн рублей
В США доля Linux на рынке ОС внезапно удвоилась и составляет теперь 10%
Программа портирования игр Xbox 360 на новые устройства может входить в ближайшие планы Microsoft
Завершена основная конструкция первой трансграничной канатной дороги Китай-Россия через Амур
Sony заверяет в отсутствии проблем с поставками PS5 на фоне предстоящего релиза GTA VI
Релиз Attack on Titan 3 назначен на 10 декабря, представлен новый трейлер
Китай мог испытать пятый прототип истребителя шестого поколения J-36
Xiaomi представила компактную электробритву с сенсорным запуском и автономией до 60 дней
Rolls-Royce оснастит инновационными двигателями UltraFan новый сверхбольшой лайнер Airbus A350-2000
Casio выпустила три доступные модели часов MRW-240H с вращающимся безелем и спортивным дизайном
Aniioki выпустила электровелосипед A9 Pro Max Dual Motor 2.0 с двигателями общей мощностью 7 кВт

Популярные статьи

12 захватывающих сюжетных шутеров на ПК, которые прекрасно обходятся без открытого мира. Часть 4
Electrek выбрала 29 лучших электровелосипедов августа 2026 года от $799 до премиум-сегмента в $6999
10 криптовалют для регулярного пассивного дохода через стейкинг в 2026 году
5 фильмов, которым точно нужно продолжение. Часть 2. Вселенные, достойные ещё одной главы
PlayStation 6 против Xbox Project Helix – доступная экосистема или топовые эксклюзивы
Обзор и тестирование монитора GIGABYTE MO27Q3
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter