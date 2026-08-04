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Электродвигатель электровелосипеда способен развивать крутящий момент до 100 Нм

Компания MapFour расширила свой ассортимент электровелосипедов, выпустив новую модель Roam. Помимо традиционной версии с ромбовидной рамой, компания представила модификацию с заниженной рамой под названием Roam ST.

MapFour Roam (ST). Источник изображения: MapFour

Разработанный с учетом требований к комфорту во время длительных поездок, Roam (ST) позиционируется как электровелосипед класса "внедорожник". Его конструкция включает двухподвесную систему: передняя амортизационная вилка имеет ход 100 мм, а задний амортизатор — 60 мм. Вес велосипеда, в зависимости от комплектации рамы, достигает 34 килограммов. Эта цифра, хоть и значительна, является типичной для полностью оборудованных электровелосипедов-внедорожников.

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За тягу в велосипеде отвечает центральный электродвигатель Mivice X700, способный развивать крутящий момент до 100 Нм. Система, оснащенная датчиком крутящего момента, чутко реагирует на усилия велосипедиста. Энергию обеспечивает аккумулятор емкостью 720 Вт·ч. Привод на заднее колесо осуществляется через карбоновый ремень Michelin, передающий мощность на пятискоростную планетарную втулку Shimano Nexus.

MapFour Roam (ST). Источник изображения: MapFour

В стандартное оснащение Roam (ST), как и подобает практичному трекинговому велосипеду, входят полноразмерные крылья, задний багажник и подножка. В сфере программного обеспечения реализована функция RideGuard, включающая GPS-мониторинг, возможность разблокировки со смартфона и пошаговую навигацию, выводимую непосредственно на дисплей руля.