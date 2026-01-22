Buds Air8 могут работать до 58 часов, если использовать зарядный чехол и отключить функцию активного подавления шума

В ходе презентации, прошедшей 22 января, компания Realme представила свои новые наушники Realme Buds Air8, а также смартфон Realme Neo8.

Может быть интересно

Realme Buds Air8 доступны в трех цветовых решениях: черном, золотом и фиолетовом. Одной из ключевых особенностей является система активного шумоподавления, достигающая 55 дБ в диапазоне до 5000 Гц, специально разработанная для более эффективного подавления шумов. Дополнительно реализована функция активного шумоподавления во время разговоров и шесть микрофонов для улучшения качества передачи голоса.

За воспроизведение звука отвечает двухдрайверная система, состоящая из 11-мм и 6-мм динамиков. Наушники поддерживают беспроводную передачу аудио высокого разрешения с использованием кодека LHDC 5.0 без потерь, что обеспечивает богатое и детализированное звучание. Для любителей игр предусмотрен режим с ультранизкой задержкой в 45 мс. В числе интеллектуальных функций выделяются AI-перевод в реальном времени и AI-перевод звонков.

Buds Air8 способны проработать до 58 часов с использованием зарядного кейса при выключенной функции активного шумоподавления. Кроме того, наушники защищены от пыли и влаги по стандарту IP55, что делает их надежным спутником в повседневной жизни.