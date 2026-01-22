Часы будут предложены в двух вариантах размеров, которые подходят для ремешков шириной 16 мм и 22 мм

По сведениям, поступившим из китайских источников, Huawei разрабатывает новую линейку смарт-часов, ориентированную на профессиональных спортсменов. Устройство, известное под кодовым именем Chitu, планируется к выпуску в четырёх цветовых решениях, которые можно интерпретировать как "Легенда гоночной трассы", "Стремительная чёрная тень", "Оранжевый восход" и "Чигуан синий".

Предполагается, что часы будут доступны в двух размерах, рассчитанных на ремешки шириной 16 мм и 22 мм соответственно. На данный момент другие характеристики устройства остаются неизвестными.

Помимо новинки в сегменте носимой электроники, в списках продуктов Huawei на 2026 год упоминаются также планшеты различных размеров, улучшенная версия фитнес-браслета и разнообразные аудиоустройства. Информация о точной дате анонса и окончательном названии новой линейки смарт-часов пока не подтверждена.