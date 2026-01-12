Intel сообщила о своих планах занять прочное место в сегменте мобильных игровых устройств с новыми системами на кристалле Panther Lake

Ожидается, что портативные игровые консоли, использующие процессоры Intel Panther Lake, составят более серьезную конкуренцию мобильной консоли Sony PS6, чем существующие устройства на базе AMD серии Z. Хотя предыдущие линейки процессоров Intel, такие, как Meteor Lake и Lunar Lake, уже использовались в специализированных портативных устройствах, ни одна из них не смогла составить достойную конкуренцию широкому ассортименту решений AMD с их SoC серии Z.

Lunar Lake продемонстрировала несколько интересных продуктов, таких как MSI Claw, но компания Intel намерена существенно изменить свой подход к портативным устройствам с появлением Panther Lake. Intel Panther Lake будет полностью ориентирована на экосистему портативных устройств. Помимо стандартной линейки Core Ultra Series 3, на рынке появятся специализированные SoC Panther Lake, разработанные конкретно для этого сегмента рынка.

Предполагается, что Intel оптимизирует процессоры Panther Lake, сохранив ключевые компоненты, такие как увеличенное количество ядер Xe3. Это позволит чипу работать на полную мощность и использовать доступный запас производительности для игр.