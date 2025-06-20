Xiaomi подтвердила аккумулятор меньшей емкости модели Poco F7 для международного рынка
Как выяснилось, мировая версия серии Poco F7 не сможет продемонстрировать такую же автономность, как индийский аналог. Компания Xiaomi планирует выпустить Poco F7 Pro и Poco F7 Ultra на глобальном рынке с аккумуляторами меньшей емкости, чем в Индии, хотя анонсировала одновременный релиз обеих версий.
С приближением выхода Poco F7, Xiaomi продолжает свою традиционную практику постепенного раскрытия информации перед официальной презентацией. Известно, что старт продаж новой серии Poco F7 запланирован на 24 июня одновременно в Индии и по всему миру.
Недавно Xiaomi подтвердила емкость аккумулятора глобальной версии, после того как ранее представила данные об индийском варианте. Обычно подобное разделение не требуется, но в случае с Poco F7 ситуация иная.
Данные об уменьшении емкости аккумулятора в глобальной версии подтвердились. Xiaomi решила оснастить все модели серии Poco F7, предназначенные для продажи за пределами Индии, аккумулятором на 6500 мАч. Хотя компания не подтвердила причину, изменение приведет к тому, что Poco F7 в Индии будет содержать на 16% батарею большей емкости, чем на других рынках.
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