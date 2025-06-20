Как выяснилось, мировая версия серии Poco F7 не сможет продемонстрировать такую же автономность, как индийский аналог. Компания Xiaomi планирует выпустить Poco F7 Pro и Poco F7 Ultra на глобальном рынке с аккумуляторами меньшей емкости, чем в Индии, хотя анонсировала одновременный релиз обеих версий.

С приближением выхода Poco F7, Xiaomi продолжает свою традиционную практику постепенного раскрытия информации перед официальной презентацией. Известно, что старт продаж новой серии Poco F7 запланирован на 24 июня одновременно в Индии и по всему миру.

Недавно Xiaomi подтвердила емкость аккумулятора глобальной версии, после того как ранее представила данные об индийском варианте. Обычно подобное разделение не требуется, но в случае с Poco F7 ситуация иная.

Данные об уменьшении емкости аккумулятора в глобальной версии подтвердились. Xiaomi решила оснастить все модели серии Poco F7, предназначенные для продажи за пределами Индии, аккумулятором на 6500 мАч. Хотя компания не подтвердила причину, изменение приведет к тому, что Poco F7 в Индии будет содержать на 16% батарею большей емкости, чем на других рынках.