Появились сведения о том, что Oppo Pad SE может стать Android-планшетом, оснащенным чипом MediaTek Helio G99. Предполагается, что предстоящий планшет Oppo Pad SE получит такое название благодаря использованию проверенных и экономичных компонентов, включая хорошо известный чипсет Helio G99.

По последним данным, планшет будет оснащен 11-дюймовым ЖК-экраном и батареей емкостью 9340 мАч с поддержкой относительно быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Также утверждается, что в планшете будет использоваться новая платформа под названием Dimensity G100.

В связи с этим, Oppo может позиционировать Pad SE как первый в своем роде, несмотря на его базовую конструкцию. С другой стороны, вероятно, "G100" окажется просто переименованным G99, а не его реальной заменой.

Ожидается, что планшет Pad SE дебютирует вместе с наушниками Enco Clip. Которые могут стать ответом Oppo на наушники Huawei FreeClip или Nothing Ear (Open).

Оба устройства могут быть представлены одновременно с более премиальной серией смартфонов Reno14 позднее в 2025 году.