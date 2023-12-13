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10test
Чипсеты Vivo S18, S18 Pro, S18e представлены до официального анонса
На плакате показано, что vivo s18 будет оснащен чипом snapdragon 7gen3

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Перед премьерой смартфонов vivo s18 и s18 pro производитель показал официальные постеры, где указано, какие процессоры будут применяться в данных устройствах. Кроме того, стало известно, какой чипсет будет применяться в s18e.

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На постерах указано, что vivo s18 будет обладать чипом snapdragon 7 gen 3. Данный процессор является аналогом процессора Нonor 100, конкурирующего устройства. S18 pro будет обладать процессором Dimensity 9200 plus. 

Известно, что s18 и s18 pro появятся на рынке со следующими техническими данными: 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ встроенного хранилища, 12 ГБ ОЗУ + 512 ГБ встроенного хранилища, а также 16 ГБ ОЗУ + 512 ГБ объема хранилища.

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По информации появившейся в Китае, vivo s18e станет функционировать на чипе dimensity 7200. В добавок, стало известно, что vivo s18e оснастят экраном с плоскими краями. По данным производителя, vivo s18 и s18 pro выйдут на рынок с изогнутыми OLED-дисплеями поддерживая разрешение 1,5K и частоту обновления 120 Гц с максимальной яркость 2800 нит.

#vivo s18 #s18e #s18 pro
Источник: gizmochina.com
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