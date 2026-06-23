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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Российский авиалайнер МС-21 в ходе испытаний взлетел с одним двигателем
Вообще, два двигателя самолёту нужны в основном для отказоустойчивости.
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Как вы хорошо знаете, в авиации все основные системы дублируются: на случай, если что-то выйдет из строя, останется дублирующая система, которая позволит самолёту сохранить управляемость и произвести безопасную посадку в точке назначения. По этой причине на пассажирских лайнерах обычно по два двигателя: технически самолёт может выполнять полёт и с одним двигателем, а второй нужен в основном для отказоустойчивости.

Источник изображения: Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК).

И вот отечественный лайнер МС-21 подтвердил высокую степень отказоустойчивости. Как сообщила Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК), в ходе сертификационных полётов МС-21-310 прошёл два испытания. Во-первых, осуществил взлёт с использованием одного двигателя. Таким образом испытатели сымитировали отказ одного из двигателей с сохранением возможности лайнером продолжить выполнять полёт.

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Во-вторых, МС-21 преодолел расстояние в 3 800 километров с нагрузкой, сопоставимой с той, что создают на борту 175 пассажиров. Сам полёт проходил в режиме, максимально приближенном к режиму реальной коммерческой эксплуатации самолёта.

Напомним, что МС-21 является прямым конкурентом таким лайнерам, как Boeing 737 и Airbus A320/321, и на сегодняшний день наряду с SJ-100 считается одной из двух главных надежд российской гражданской авиации. К сожалению, завершение сертификации и начало серийного производства МС-21 опять переехали вправо по графику: теперь на первый квартал 2027 года.

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