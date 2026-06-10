Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Москвич» в следующем году планирует наладить выпуск гибридных автомобилей
Это при нынешних-то ценах даже на обычные автомобили в России.
реклама

Слегка реабилитировавшись с новой серией кроссоверов M70 и M90 после откровенно неудачной со всех точек зрения попытки перезапуска бренда, «Москвич» начал строить весьма амбициозные планы. Так, по словам руководителя предприятия Елены Фроловой в комментарии изданию «Коммерсантъ», в следующем году завод планирует наладить выпуск первой гибридной модели автомобиля.

Источник изображения: ChatGPT.

Ни в какие подробности Фролова вдаваться не стала, лишь отметив, что у «Москвича» появится гибридный автомобиль, а на рынке он займёт нишу «масс-премиума». При этом глава предприятия отметила, что такая машина по определению будет дороже, чем аналогичный автомобиль с традиционным двигателем внутреннего сгорания.

реклама

Насколько такая идея правильная, учитывая ценообразование на автомобили в России, из-за чего их стоимость давно превысила все мыслимые и не очень пределы, вопрос не просто открытый, а настежь распахнутый. Из слов Фроловой следует, что на заводе рассчитывают на снижение ключевой ставки ЦБ РФ и, таким образом, на возвращение более доступного автомобильного кредитования.

#россия #экономика #техника #автомобили #промышленность #транспорт #наука #«москвич»
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

«Мумия»: Субъективный обзор очередного фильма ужасов
8 самых популярных видеокарт 2026 года по статистике сервиса Steam
14 адреналиновых гонок нулевых годов на ПК, в которые с азартом играется даже в 2026 году
О последствиях использования искусственного интеллекта в Open Source
Xbox возвращает эксклюзивы – теория хаоса Аши Шарма
Обзор ноутбука ASUS ZenBook A14 (UX3407N)
Виды малого бизнеса и с чего начать предпринимателю
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter