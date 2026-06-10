Это при нынешних-то ценах даже на обычные автомобили в России.

Слегка реабилитировавшись с новой серией кроссоверов M70 и M90 после откровенно неудачной со всех точек зрения попытки перезапуска бренда, «Москвич» начал строить весьма амбициозные планы. Так, по словам руководителя предприятия Елены Фроловой в комментарии изданию «Коммерсантъ», в следующем году завод планирует наладить выпуск первой гибридной модели автомобиля.

Источник изображения: ChatGPT.

Ни в какие подробности Фролова вдаваться не стала, лишь отметив, что у «Москвича» появится гибридный автомобиль, а на рынке он займёт нишу «масс-премиума». При этом глава предприятия отметила, что такая машина по определению будет дороже, чем аналогичный автомобиль с традиционным двигателем внутреннего сгорания.

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Насколько такая идея правильная, учитывая ценообразование на автомобили в России, из-за чего их стоимость давно превысила все мыслимые и не очень пределы, вопрос не просто открытый, а настежь распахнутый. Из слов Фроловой следует, что на заводе рассчитывают на снижение ключевой ставки ЦБ РФ и, таким образом, на возвращение более доступного автомобильного кредитования.