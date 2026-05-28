События в мире Михаил Андреев
Lada Vesta начали поставлять в автопарк каршеринга «Делимобиль»
Речь идёт о 165 машинах, поставка которых растянется на несколько месяцев.
Традиционный каршеринг подразумевает краткосрочную аренду автомобилей преимущественно B- или C-класса. Поскольку современная Lada Vesta находится где-то между этими классами, а с автомобилями китайского происхождения не всё так радужно в плане обслуживания и доступности запчастей, то логичным шагом является наращивание в автопарках каршеринговых сервисов количества автомобилей «АвтоВАЗа».

Источник изображения: ChatGPT.

И вот процесс пошёл. Как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу каршерингового сервиса «Делимобиль», тольяттинский автогигант приступил к поставке в его парк 165 автомобилей Lada Vesta. Все машины поставляются в комплектации «Практик» и агрегатированы 1,6-литровым 106-сильным двигателем, работающим в паре с автоматической трансмиссией вариаторного типа.

Первые автомобили из этого крупного заказа уже начали поступать в парк «Делимобиля», ну а полностью все 165 единиц должны быть доставлены в течение ближайших нескольких месяцев.

#россия #экономика #автомобили #промышленность #транспорт #lada #lada vesta
