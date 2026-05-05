Крупноузловая сборка идёт на бывшем заводе Volkswagen и Skoda в Нижнем Новгороде.

Уже этим летом автомобили возрождённого бренда Volga должны начать поступать в продажу. В качестве основы нижегородские автомобилестроители взяли машины марки Geely, и первые три модели Volga будут представлять собой, по сути, переименованные Geely Preface, Geely Monjaro и Geely Atlas. Интерес к данным автомобилям в России высокий, поэтому даже неофициальные фотографии становятся достойными информационными поводами.

Источник изображения: RCI News.

В частности, TG-канал RCI News опубликовал несколько фотографий со сборочной линии автомобилей Volga K50, Volga K40 и Volga C50. Машины собирают на конвейере входящего в «Группу ГАЗ» предприятия «ПЛА». Ранее на этом заводе собирались автомобили марок Volkswagen и Skoda.

Источник изображения: RCI News.

Недавно автожурналисты узнали, что первый кроссовер Volga K50 уже поставлен на учёт и колесит по дорогам общего пользования. Вскоре стало известно, что одним из первых, если не первым вообще обладателем данного кроссовера стал губернатор нижегородской области Глеб Никитин, который приобрёл автомобиль до начала официальных продаж.

Источник изображения: RCI News.

Цены на возрождённые «Волги», которые пока более правильно было бы язвительно называть «Янцзы», ещё не объявлены. Если они будут заметно дешевле своих базовых моделей Geely, то эти автомобили явно ждёт успех, ведь Geely — одна из немногих подлинно уважаемых в России марок китайских автомобилей. А стоить дешевле они всё-таки должны: как минимум из-за особенностей таможенного законодательства и факта российской сборки.