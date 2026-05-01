События в мире Михаил Андреев
Доля проданных новых автомобилей сегмента SUV в России возросла до 75%
Что вполне естественно: люди в основном предпочитают машины именно этого сегмента.

Если в качестве базовой статистики использовать выборку продаж новых автомобилей в России, то нетрудно обратить внимание на пару любопытных моментов. Во-первых, подавляющее большинство продаваемых в стране новых машин оснащены автоматическими трансмиссиями того или иного типа, а во-вторых, львиная доля новых автомобилей относятся к сегменту SUV, то есть, являются кроссоверами или внедорожниками.

Источник изображения: ChatGPT.

В частности, агентство «Автостат» подняло статистику и пришло к выводу, что за первый квартал текущего года 75% всех проданных новых автомобилей в России — это SUV. Из них 27,1% относятся к C-классу, 20,7% — к D классу, 16,7% — к B-классу и 8,1% — к E-классу. Остальная четверть приходится на седаны/универсалы/хэтчбеки/лифтбеки B-класса, а также на автомобили категории «прочие».

Источник изображения: «Автостат».

На самом деле, тренд на «кроссоверизацию» автопрома не только российский, но и в целом глобальный. Причина простая: автомобили сегмента SUV наиболее практичны за свои деньги.

Что до автоматических трансмиссий, то с появлением их более доступных типов — вариаторов и «роботов» — они перестали быть уделом автомобилей верхнего ценового диапазона. Сейчас в России «механика» существует, по большей части, в сегменте автомобилей с пробегом, а также вследствие политики «АвтоВАЗа и из-за максимально дешёвых комплектаций автомобилей китайских концернов.

#россия #экономика #автомобили #транспорт
