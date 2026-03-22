По крайней мере, об этом сообщил замглавы региона.

Несмотря на то, что в Ростовской области уже есть атомная электростанция — Ростовская АЭС мощностью свыше 4 000 МВт — потребности юга России в энергии растут опережающими темпами, и их необходимо хотя бы с небольшим опозданием, но покрывать. И вот, как сообщил заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин, госкорпорация «Росатом» подала в региональный Минпромэнерго декларацию о намерениях возвести новую атомную электростанцию.

Как добавил Сорокин, на данный момент речь идёт лишь о намерениях, которые не факт, что будут претворены в жизнь. Сейчас ведётся стандартная для промышленных инициатив такого рода процедура подготовки заключения, охватывающего ряд технических, социальных, экономических и инфраструктурных аспектов.

Лишь после подробного анализа, отметил замглавы региона, можно будет говорить о целесообразности возведения новой атомной электростанции.

Отметим, что атомные электростанции из-за своих технических особенностей служат преимущественно как источники базовой генерации, то есть, их необходимо строить там, где имеется постоянная высокая потребность в электроэнергии. Проще говоря, в регионах с высокой долей промышленного производства, которое не останавливается ни днём, ни ночью, ни в выходные и праздники.