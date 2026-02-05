Модель достаточно современная: 2020 года.

Как сообщает Telegram-канал «Автобусы и вообще» со ссылкой на источники из холдинга Volgabus, в России началась сборка туристических автобусов Yutong ZK6128H. Уточняется, что производство идёт сразу на двух заводах Volgabus: в Волжском собираются кузова, а во Владимире — шасси. На каком из двух заводов это всё потом проходит этап «свадьбы», пока неясно.

Источник изображения: Zhengzhou Yutong Group Co., Ltd.

Официальная полноценная презентация собранных в России автобусов Yutong ZK6128H, по имеющимся данным, состоится в марте.

Стоит отметить, что сам по себе данный автобус вполне современный: модель пошла в серию в Китае в 2020 году. Автобус предназначен для междугородних туристических поездок и состоит из 52 мест: 50 для пассажиров, одно для экскурсовода и одно для водителя.

Машина оснащается адаптированным под использование компримированного (сжатого) природного газа (метана) двигателем Yuchai мощностью 271 кВт (368 л. с.), работающим в паре с 6-ступенчатой механической трансмиссией производства FAST.