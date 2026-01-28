Естественно, при условии, что внесённые изменения позволяют эксплуатировать автомобиль на дорогах общего пользования.

Внесение изменений в конструкцию автомобиля, или тюнинг, требует их соответствующей регистрации и вписывания в паспорт транспортного средства. Большинство автолюбителей этим не заморачиваются, поскольку процедура затратна по времени, деньгам и нервам, и полагаются на то, что «пронесёт».

Может быть интересно

Источник изображения: ChatGPT.

В большинстве случаев «проносит», поскольку тюнинг лёгкий и не запрещает эксплуатацию такого «усовершенствованного» автомобиля по дорогам общего пользования. Сама по себе такая ситуация нездоровая, и исправить её вызвались депутаты фракции «Новые люди» в Госдуме, направившие министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву письмо с предложением об упрощении процедуры регистрации внесённых в автомобиль изменений.

По мнению депутатов, упрощение этой процедуры позволит вывести тюнинг автомобилей из «серой зоны», что положительно скажется в том числе на безопасности дорожного движения.

Следует понимать, что преимущественно данное предложение затрагивает только лёгкий тюнинг. Если вы поставили в свою «самоходную бричку» двигатель и трансмиссию от другого автомобиля (и такое бывает), то вряд ли имеет смысл говорить об упрощённом порядке регистрации такого техно-чудовища Франкенштейна.