Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
На Амурском ГХК прошли испытания крупнейшего компрессора пирогаза в мире
Мощность установки составляет 93,4 МВт, или 127 000 л. с. Как у широкофюзеляжного пассажирского авиалайнера.

Как уже не раз отмечалось, в России активно реализуется программа развития Дальнего Востока, подразумевающая в том числе и его постепенную индустриализацию. В частности, в Амурской области строится крупный газохимический комплекс (ГХК), на котором будет производиться до 2,7 миллиона тонн базовых полимеров в год. Процесс возведения предприятия близится к завершению, и сегодня его пресс-служба сообщила о прохождении очередного важного этапа: испытания компрессора пирогаза на установке пиролиза.

Может быть интересно

Данная установка является ключевым первичным звеном в цепи технологического процесса: с помощью установки пиролиза углеводороды, поступающие с Амурского газоперерабатывающего завода, будут преобразовываться в этилен и пропилен. Что касается компрессора пирогаза, то повышенное внимание к прохождению им испытаний связано с тем, что это крупнейший в мире агрегат в своём роде: как пишут в пресс-релизе предприятия, его мощность составляет 93,4 МВт, или около 127 000 л. с., что сравнимо с мощностью крупного пассажирского авиалайнера.

Компрессор пирогаза приводится в движение вырабатываемым на предприятии паром сверхвысокого давления, то есть, по сути, он является не чем иным, как большой паровой турбиной.

На текущий момент готовность Амурского ГХК составляет 92%. По плану, в III квартале этого года на заводе начнётся производство полиэтилена, а в следующем году — полипропилена. Без обоих материалов в их той или иной форме в наше время немыслима практически никакая осмысленная человеческая деятельность.

#россия #экономика #промышленность
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
28
Как Steam Machines и Valve сломали систему — релиз в 2026 году на фоне пандемии ИИ
8
Xbox Game Pass как обязательство — почему игры перестали быть отдыхом и стали второй работой
1
100 альбомов, которые сделают вас меломаном. Часть первая
+
12 игровых видеокарт, которые стало невыгодно покупать в 2026 году
1
Politico: Отношение Трампа к Гренландии продемонстрировало уязвимость Канады в Арктике
3

Сейчас обсуждают

Китя.
16:58
Самый сок. Вышла игра Tarkov и у нее системные требования довольно не хилые.
Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
spoonch
16:43
пост ради рекламы - в топку!
12 игровых видеокарт, которые стало невыгодно покупать в 2026 году
Евгений Васютин
16:35
У меня в ванной живет крокодил. Мы говорим про редкие исключения или массовый рынок в десятки миллионов устойств? Что околесицу вы несете?
Как Steam Machines и Valve сломали систему — релиз в 2026 году на фоне пандемии ИИ
OgoGoLog
16:19
Упс, ещё один аргумент консольщиков улетел в трубу. Выйти в ноль перепродав диск после релиза и одновременно играть в первый день не получится.
Видеоигра Grand Theft Auto 6 может поступить в продажу только в цифровом виде
OgoGoLog
16:14
Все компоненты везут сейчас по серому.
Как Steam Machines и Valve сломали систему — релиз в 2026 году на фоне пандемии ИИ
randomXP
15:58
Новый и с гарантией? СтимМашин к нам привезут по серому, какая на него гарантия будет, от кого? В лучшем случае от магазина, который продал, но тогда там и наценка на него будет приличной.
Как Steam Machines и Valve сломали систему — релиз в 2026 году на фоне пандемии ИИ
wooopggabg
15:38
Странновата логика. Если дорожает память, то чтобы удержать цену для потребителя логично ставить более дешёвые другие компоненты. А тут как раз медиатек со старыми моделями. Ну а срок окупаемости новы...
WCCFTech: MediaTek пострадает от кризиса памяти сильнее всех производителей чипсетов
3vova1vova2
15:37
а если собирать смысл собирать на 4060? тогда уж 5060, даже из б.у.
Как Steam Machines и Valve сломали систему — релиз в 2026 году на фоне пандемии ИИ
Зю
15:20
Просто архитектура Интела сделает производительность уровня АМД только с трёхкратным увеличением ТДП.
Intel не планирует создавать APU с графикой уровня Ryzen AI Max Strix Halo
Китя.
15:04
Этот разъем 12пин горит реже чем процессоры 9800х3d еще мать с собой забирает.
JayzTwoCents выявил причину оплавления разъемов 12V-2×6 – проблема вызвана некачественными кабелями
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter