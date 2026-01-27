Мощность установки составляет 93,4 МВт, или 127 000 л. с. Как у широкофюзеляжного пассажирского авиалайнера.

Как уже не раз отмечалось, в России активно реализуется программа развития Дальнего Востока, подразумевающая в том числе и его постепенную индустриализацию. В частности, в Амурской области строится крупный газохимический комплекс (ГХК), на котором будет производиться до 2,7 миллиона тонн базовых полимеров в год. Процесс возведения предприятия близится к завершению, и сегодня его пресс-служба сообщила о прохождении очередного важного этапа: испытания компрессора пирогаза на установке пиролиза.

Данная установка является ключевым первичным звеном в цепи технологического процесса: с помощью установки пиролиза углеводороды, поступающие с Амурского газоперерабатывающего завода, будут преобразовываться в этилен и пропилен. Что касается компрессора пирогаза, то повышенное внимание к прохождению им испытаний связано с тем, что это крупнейший в мире агрегат в своём роде: как пишут в пресс-релизе предприятия, его мощность составляет 93,4 МВт, или около 127 000 л. с., что сравнимо с мощностью крупного пассажирского авиалайнера.

Компрессор пирогаза приводится в движение вырабатываемым на предприятии паром сверхвысокого давления, то есть, по сути, он является не чем иным, как большой паровой турбиной.

На текущий момент готовность Амурского ГХК составляет 92%. По плану, в III квартале этого года на заводе начнётся производство полиэтилена, а в следующем году — полипропилена. Без обоих материалов в их той или иной форме в наше время немыслима практически никакая осмысленная человеческая деятельность.