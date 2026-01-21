Что соответствует среднему годовому приросту.

При всей важности тяжёлого машиностроения и в целом производства средств производства в частнсти, пожалуй, именно наличие развитой пищевой промышленности даёт государству львиную долю суверенитета и независимости от импорта. Последние годы производство оборудования для обеспечения нужд пищевой промышленности в России растёт на 5—6% в год, и минувший год, несмотря на объективные экономические трудности, не стал исключением.

Как сообщил замглавы управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России Илья Орсик, производство оборудования для пищевой промышленности в стране в 2025 году увеличилось на 5,6% по сравнению с показателями 2024 года. Иными словами, идёт пусть и неторопливая, но системная работа по наращиванию производства критически важной для государства промышленной продукции. Понятно, что темпы необходимо наращивать и дальше, причём многократно, но пока такой возможности, очевидно, нет.

При этом, отметил Орсик, растёт производство не только полностью российской продукции, но и иностранной, в отношении которой был проведён реверс-инжиниринг и налажено внутреннее производство. Иными словами, у иностранных машиностроительных компаний с каждым годом становится всё меньше оборудования, отказом от поставок которого они могут шантажировать российских промышленников или политическое руководство.