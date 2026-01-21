Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Выпуск оборудования для пищевой промышленности в России за прошлый год увеличился на 5,6%
Что соответствует среднему годовому приросту.

При всей важности тяжёлого машиностроения и в целом производства средств производства в частнсти, пожалуй, именно наличие развитой пищевой промышленности даёт государству львиную долю суверенитета и независимости от импорта. Последние годы производство оборудования для обеспечения нужд пищевой промышленности в России растёт на 5—6% в год, и минувший год, несмотря на объективные экономические трудности, не стал исключением.

Как сообщил замглавы управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России Илья Орсик, производство оборудования для пищевой промышленности в стране в 2025 году увеличилось на 5,6% по сравнению с показателями 2024 года. Иными словами, идёт пусть и неторопливая, но системная работа по наращиванию производства критически важной для государства промышленной продукции. Понятно, что темпы необходимо наращивать и дальше, причём многократно, но пока такой возможности, очевидно, нет.

При этом, отметил Орсик, растёт производство не только полностью российской продукции, но и иностранной, в отношении которой был проведён реверс-инжиниринг и налажено внутреннее производство. Иными словами, у иностранных машиностроительных компаний с каждым годом становится всё меньше оборудования, отказом от поставок которого они могут шантажировать российских промышленников или политическое руководство.

#россия #экономика #промышленность
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как продлить срок службы PlayStation на 3–5 лет — простые советы для геймеров
5
Цены, которые мы потеряли, или насколько выросла стоимость комплектующих для ПК за последние полгода
18
Объективное тестирование и сравнение семи дистрибутивов Linux в равных условиях
27
«Стена PlayStation 6» – ключевая проблема будущего игровой индустрии
6
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
13

Сейчас обсуждают

DTS
17:34
А вы учите русский язык перед тем как начинать писать безграмотные комментарии на всеобщее обозрение.
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Offtop2006
17:31
Выбор в качестве блока питания марки "Воротаванус" (ExeGate) - это, я считаю, "зачёт".
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Никита Абсалямов
17:30
А вы пойте... у вас таланта...
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
DTS
17:29
Поплачь еще.
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Никита Абсалямов
17:28
Ваше отечество мне любить не за что...
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Мистер правдоруб
17:28
Наверное в одном экземпляре и останется! У британцев скажем так самые отстойные танки в мире!
В Великобритании состоялись первые стрельбы из модернизированного прототипа танка Challenger 3
DTS
17:25
А вы, судя по всему, известый нелюбитель отечества и рифмоплет. Не говорят, а пишут, если быть точным, но куда там вам.
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Никита Абсалямов
17:23
Я уж думал вы чего умного скажите... Вы судя по всему известный любитель отечества... Капиталистов, попов и купечества... И да вопросов вам не задают, вам говорят. Знак вопроса в предложении стоит ...
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
swr5
17:22
Администрация давно в доле. Больше срача на сайте - больше денег.
Объективное тестирование и сравнение семи дистрибутивов Linux в равных условиях
DTS
17:22
Абсалямов, ты так быстро меняешь твои вопросы, напиши когда закончишь копипастить методичку. Может быть соизволю ответить на твои вопросы.
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter