Их переведут на другие направления по причине утраты в них смысла на этом маршруте.

Относительно скоростные поезда «Сапсан» и «Аврора», связывающие сейчас Москву и Санкт-Петербург, после запуска первой в истории России поистине высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВМС) утратят на данном направлении свой смысл. И хотя до запуска ВСМ ждать ещё больше двух лет, планами на будущее российские чиновники от мира транспорта делятся уже сейчас.

Так, глава Минтранса РФ Андрей Никитин сообщил, что после введения ВСМ «Москва — Санкт-Петербург» в эксплуатацию поезда «Сапсан» и «Аврора» будут перераспределены на другие, ныне не являющиеся скоростными направления. В качестве примера Никитин рассмотрел маршрут от Москвы до Казани, но допустил, что ведомство может выбрать и другие направления.

Напоминаем, что ВСМ «Москва — Санкт-Петербург» свяжет две столицы движением на скорости до 400 км/ч. Расчётное время в пути между двумя городами при этом сократится всего до 2 часов 15 минут, что уже сравнимо со временем, затрачиваемым на путь до аэропорта и перелёт между Москвой и Петербургом на самолёте. Предполагается, что наземный маршрут с использованием ВСМ будет более предпочтительным для пассажиров, чем воздушный.

Строительство железной дороги уже идёт, а её тестовая обкатка с использованием высокоскоростных поездов начнётся ближе к концу 2027 года. Запуск ВСМ планируется на весну 2028 года.