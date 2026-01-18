Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Минтранс: движение поездов «Сапсан» и «Аврора» изменится после запуска ВСМ Москва — Санкт-Петербург
Их переведут на другие направления по причине утраты в них смысла на этом маршруте.

Относительно скоростные поезда «Сапсан» и «Аврора», связывающие сейчас Москву и Санкт-Петербург, после запуска первой в истории России поистине высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВМС) утратят на данном направлении свой смысл. И хотя до запуска ВСМ ждать ещё больше двух лет, планами на будущее российские чиновники от мира транспорта делятся уже сейчас.

Так, глава Минтранса РФ Андрей Никитин сообщил, что после введения ВСМ «Москва — Санкт-Петербург» в эксплуатацию поезда «Сапсан» и «Аврора» будут перераспределены на другие, ныне не являющиеся скоростными направления. В качестве примера Никитин рассмотрел маршрут от Москвы до Казани, но допустил, что ведомство может выбрать и другие направления.

Напоминаем, что ВСМ «Москва — Санкт-Петербург» свяжет две столицы движением на скорости до 400 км/ч. Расчётное время в пути между двумя городами при этом сократится всего до 2 часов 15 минут, что уже сравнимо со временем, затрачиваемым на путь до аэропорта и перелёт между Москвой и Петербургом на самолёте. Предполагается, что наземный маршрут с использованием ВСМ будет более предпочтительным для пассажиров, чем воздушный.

Строительство железной дороги уже идёт, а её тестовая обкатка с использованием высокоскоростных поездов начнётся ближе к концу 2027 года. Запуск ВСМ планируется на весну 2028 года.

#россия #экономика #транспорт #инфраструктура
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

От Италии до Скандинавии: мой путь музыкальных предпочтений (с 90-х и по наши дни)
2
Как дедушка Леший праздники сборками сверхбюджетных ПК отмечал. Часть 1: Intel
5
10 новогодних конструкторов с хорошей скидкой, которые позволят продлить праздничное настроение
+

Сейчас обсуждают

Дима
21:54
У нас не просрочка была, а движение назад во всём, но военка держалась на разработках СССР и торговала по миру. Не зря так прославился Виктор Бут.
Армия США не уложилась в собственные сроки развёртывания гиперзвукового оружия
deema35
21:33
"мутировавшим зомби" А когда-то не требовалось превращать людей в зомби роботов и т.д.
Гонка на выживание Carmageddon Rogue Shift отправилась в печать — релиз состоится в начале февраля
Nacvark
21:12
да, но ресурсы не бесконечны. без ядерного оружия всегда оказаться в состоянии, когда ты истощаешься в ходе боевых действий.
Результаты ВМС США по перехвату баллистических ракет Ирана указывают на низкую эффективность SM-3
Malfoi
21:07
просрочка на 3 года это смех в сравнении с нашими просрочками на десятилетия.
Армия США не уложилась в собственные сроки развёртывания гиперзвукового оружия
Толстощекая шлюха Непранов
20:44
Видели уже Диджея Дэвида Гуэтто на пляже когда ты написал это я И мужика рядом с Митсубиси Шлюха Непранов ухахахахаха,просто конченая Да на ещё ,мне тоже пофиг на твое эпало опухшее,мне от него бл...
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Китя.
20:42
Можешь выкладывать сколько хочешь мне ровно на это фото. могу выложить свое фото но лицо не увидишь.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Толстощекая шлюха Непранов
20:41
https://tenor.com/ru/view/gungan-star-wars-shake-head-gif-15524324 Непранов,читая комменты
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Толстощекая шлюха Непранов
20:41
Тряси щеками шлюха сильнее,чтобы свой дешманский Титан Арми с недохдр слюнами забрызгать
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Толстощекая шлюха Непранов
20:39
Долпоеп ,я сверху описал пошагово твои действия Ты правда думаешь что проигнорировать это и не прокомментировать - это выход и прокатит ? Ухахаххахаха Жучара непранов.хитрожорый,скользкий,но тупой
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Китя.
20:26
Эту фотку лично тебе кинул вот такая история и сам знаешь. сам себя выдал это как так то странно получается. ХА-ХА ты ложка.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter