С небольшим опозданием, но всё же началось.

В начале декабря предполагалось, что испытания первого в России беспилотного поезда метро начнутся до конца 2025 года. Видимо, какие-то моменты вмешались в процесс, поэтому старт испытаний был отложен более чем на полмесяца, и лишь вчера вечером пресс-служба мэра Москвы сообщила о старте тестирования первого российского беспилотного метропоезда.

Церемония начала тестирования прошла в присутствии мэра Москвы Сергея Собянина и президента России Владимира Путина в электродепо «Аминьевское», обслуживающем Большую кольцевую линию московской «подземки».

Пока что речь идёт о первом этапе тестирования, в рамках которого беспилотный поезд будет курсировать в ночное время, без пассажиров и без следования графику движения поездов. В обозримой перспективе планируется провести ещё три этапа тестирования, а затем уже в 2027 году беспилотный поезд будет полноценно работать на линии.

Первая линия метро с полностью беспилотным движением в Москве, по плану, появится в 2030 году.