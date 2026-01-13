Предполагается, что государство будет компенсировать до 20% стоимости строительства.

Судостроение было и всегда будет одной из самых важных отраслей машиностроения, поскольку наиболее экономически выгодный способ перемещения грузов — это именно по рекам, морям и океанам. Российское руководство это понимает, поэтому оказывает судостроительным предприятиям посильную поддержку. В частности, как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пояснительную записку Минпромторга РФ, ведомство намерено субсидировать до 20% стоимости строительства гражданских судов водного транспорта.

В масштабах отрасли бюджет, заложенный на выплату соответствующих субсидий, весьма скромен. Как следует из пояснительной записки, речь идёт об 1,6 млрд рублей в текущем году, 3,8 млрд рублей в следующем году и 3,2 млрд рублей в 2028 году. Итого суммарно 8,6 млрд рублей за три года.

Объясняется эта скромность достаточно просто: субсидия рассчитана на строительство за это время всего девяти судов. Понятно, что это финансирование покроет лишь малую часть общего объёма судостроения в России, но и этот факт по своей сути исключительно позитивный.