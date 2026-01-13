Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Минпромторг планирует за три года выделить 8,6 млрд рублей на субсидирование судостроения
Предполагается, что государство будет компенсировать до 20% стоимости строительства.

Судостроение было и всегда будет одной из самых важных отраслей машиностроения, поскольку наиболее экономически выгодный способ перемещения грузов — это именно по рекам, морям и океанам. Российское руководство это понимает, поэтому оказывает судостроительным предприятиям посильную поддержку. В частности, как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пояснительную записку Минпромторга РФ, ведомство намерено субсидировать до 20% стоимости строительства гражданских судов водного транспорта.

В масштабах отрасли бюджет, заложенный на выплату соответствующих субсидий, весьма скромен. Как следует из пояснительной записки, речь идёт об 1,6 млрд рублей в текущем году, 3,8 млрд рублей в следующем году и 3,2 млрд рублей в 2028 году. Итого суммарно 8,6 млрд рублей за три года.

Объясняется эта скромность достаточно просто: субсидия рассчитана на строительство за это время всего девяти судов. Понятно, что это финансирование покроет лишь малую часть общего объёма судостроения в России, но и этот факт по своей сути исключительно позитивный.

#россия #экономика #промышленность #судостроение
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Подсчитываем стоимость базового игрового ПК в 2026 году — без излишеств, но и не экономя на важном
22
Готовим свой ПК к отключению интернета — советы бывалого геймера
29
Как изменилось население бывшего СССР за 30 лет
19
«Анаконда», «Черный телефон 2»: краткий обзор новых фильмов
2
Топ-7 моих любимых российских комедий, которые сам смотрю и вам советую
12
Четыре самых необычных фильма о зомби, которые наверняка удивят и понравятся фанатам жанра
2
«Batman: Arkham City» – субъективный взгляд на игру из конца 2025 года
+
Ретроклокинг: DDR3 на пределе возможностей или жизнь за пределами трех гигагерц
3

Сейчас обсуждают

Grandson
13:17
Поешь говна, мастер по сьездам
Западное издание Military Watch оценило возможности российской баллистической ракеты «Орешник»
Адри Купри
13:15
Алекс, так и глянь их ответку или твой мозг такое не воспринимает так как это невозможно ведь у нас все хорошо как нам говорят по ТВ)
Западное издание Military Watch оценило возможности российской баллистической ракеты «Орешник»
Grandson
13:14
Ты сьехал с темы уже во второй раз на "сам такой", катись к чертям
Западное издание Military Watch оценило возможности российской баллистической ракеты «Орешник»
Dimon527
13:14
Привет! Я думаю были допущены ошибки, отсюда и такая картина, что на более высоких частотах результаты медленнее, чем на более низких. Так как у тебя начинают съезжать вторички и третички в первую оче...
Ретроклокинг: DDR3 на пределе возможностей или жизнь за пределами трех гигагерц
Адри Купри
13:12
У тебя просто ума не хватает, на то чтобы оценить эффективность нашего удара орешником и ихнего беспилотниками вот ты и съехал на "тупость")
Западное издание Military Watch оценило возможности российской баллистической ракеты «Орешник»
TerraRaptor
13:12
"Объяснений этому я в сети не нашел". Ключевой фактор удара по ПСП - поднятие tCCD (aka tRDRD_sr и TWRWR_sr) на 1-2 тика и, в меньшей степени, рост остальных вторичек/третичек. MFR потому и говночипы,...
Ретроклокинг: DDR3 на пределе возможностей или жизнь за пределами трех гигагерц
Grandson
13:11
Тупой бот сьехал на "сам такой". Интелект так и хлещет
Западное издание Military Watch оценило возможности российской баллистической ракеты «Орешник»
Адри Купри
13:09
Так ты тупой и есть, если на большее мозгов у тебя не хватает)
Западное издание Military Watch оценило возможности российской баллистической ракеты «Орешник»
Grandson
13:08
Плевать на тебя, на тупого бота
Западное издание Military Watch оценило возможности российской баллистической ракеты «Орешник»
Адри Купри
13:04
Так же и на орешник всем плевать, он вроде и есть, а толку от него нет.
Западное издание Military Watch оценило возможности российской баллистической ракеты «Орешник»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter