И сделал это, согласно комментарию РЖД, успешно.

Первые поезда поедут по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) «Москва — Санкт-Петербург» в испытательном режиме в 2027 году, ну а тяговые электродвигатели, которыми эти поезда будут оснащаться, уже производятся и проходят испытания. Так, сегодня пресс-служба РЖД сообщила об успешном прохождении двигателем ТАД-650 производства челябинского предприятия «Русские Электрические Двигатели» приёмочных испытаний.

Как напомнили в РЖД, каждый состав будет оснащён шестнадцатью двигателями ТАД-650, аббревиатура которых расшифровывается как «Тяговый асинхронный двигатель», а цифровой индекс обозначает мощность в киловаттах. По своим техническим и эксплуатационным характеристикам данные двигатели соответствуют зарубежным агрегатам и будут разгонять поезд до скорости порядка 400 км/ч.

Отметим, что ВСМ «Москва — Санкт-Петербург» станет первой в России подлинно скоростной железной дорогой. Благодаря её строительству время в пути между двумя столицами сократится до 2 часов 15 минут. Для сравнения, поезд «Сапсан» то же самое расстояние проезжает более чем за 4 часа, ну а сколько времени на это требовалось в «досапсановую» эпоху, хорошо известно тем, кто ездили к тётушкам и другим родственникам в Питер, приезжая на Ленинградский вокзал Москвы вечером, а выходя уже из Московского вокзала Санкт-Петербурга утром следующего дня. И наоборот.

Пассажирские перевозки по ВСМ планируется начать весной 2028 года.